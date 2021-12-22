Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Приангарье в пять раз выросло количество жалоб детскому омбудсмену по лекарственному обеспечению

Количество обращений по вопросам получения медицинской помощи и лекарств для детей к детскому омбудсмену в Иркутской области выросло вдвое в 2021 году, с 74 до 152 случаев, по лекарственному обеспечению — в пять раз. Такой всплеск зафиксирован на фоне пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на слова уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Афанасьевой сообщает ТАСС.

Татьяна Афанасьева:
— Возросло количество обращений, связанных с медицинским обслуживанием, связанных с тем, что все направили силы на антиковидные мероприятия, упуская ту помощь, которая из года в год оказывалась. Это дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, это лечебное питание детям, больным фенилкетонурией, это лекарственное обеспечение детей, больных эпилепсией. По здравоохранению количество обращений выросло в два раза — с 74 до 152. В том числе по лекарственному обеспечению с 14 до 70.

Татьяна Афанасьева сообщила, что в некоторых случаях к решению проблемы приходится подключать уполномоченного по правам ребенка в России, министерство здравоохранения РФ и депутатов Государственной думы. Она подчеркнула, что каждое обращение, связанное с лечебным питанием, отрабатывались совместно с Минздравом. Пока ситуация стабилизирована не до конца.

«Все равно остаются случаи, когда обращения есть и дети несвоевременно получают лечебное питание. Удалось сдвинуть с мертвой точки госпитализацию детей-спинальников, кому требуется операция в медицинские центры федерального уровня на высокотехнологичную медицинскую помощь. У нас две девочки, наконец-то, получили направление на операцию в центр имени Г. И. Турнера», — сказала Татьяна Афанасьева.

# Актуальные новости

По материалам: irk

Последние новости

Тодд Говард: Команда Starfield добилась «большого прогресса» в этом году
Тодд Говард: Команда Starfield добилась «большого прогресса» в этом
В Приангарье в пять раз выросло количество жалоб детскому омбудсмену по лекарственному обеспечению
В Приангарье в пять раз выросло количество жалоб детскому омбудсмену
Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили за всю историю страны: что мы знаем о социалисте-миллениале
Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили за всю историю
"Что-то талия поехала": Анфису Чехову в бикини раскритиковали за фотошоп
"Что-то талия поехала": Анфису Чехову в бикини
5 самых опасных дней в январе 2022 года
5 самых опасных дней в январе 2022 года
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
Состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к Ethereum 2.0
Состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к
Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на 131% в 2021 году
Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на
Ксения Бородина в шоке от того, что избили ее партнера по шоу «Ледниковый период»
Ксения Бородина в шоке от того, что избили ее партнера по шоу
Дни силы в январе 2022 года
Дни силы в январе 2022 года
В Assassin’s Creed Origins добавят поддержку 60 FPS на Xbox Series X | S
В Assassin’s Creed Origins добавят поддержку 60 FPS на Xbox Series X
Трейлер новогоднего события Winter Contingency в Halo Infinite — оно уже доступно
Трейлер новогоднего события Winter Contingency в Halo Infinite — оно

Топ на сегодня

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Студентки ИГУ проходят стажировку в Корее
Студентки ИГУ проходят стажировку в Корее
Binance инвестировала в GameFi-платформу Crypto Gaming United
Binance инвестировала в GameFi-платформу Crypto Gaming United
Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"
Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет
Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь благополучие
Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь

Еще по теме

Кузнецова: количество обращений к омбудсмену от детей-сирот с начала 2019 года выросло на 10,2%
В России возрос уровень правового просвещения
Число жалоб в СК на ошибки врачей выросло втрое
Москалькова: россияне плохо знают механизмы защиты в сфере прав человека