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В разводе Григория Лепса заподозрили Юлию Барановскую

В разводе Григория Лепса заподозрили Юлию Барановскую
Певец Григорий Лепс на днях сменил статус. Внезапный развод артиста породил множество слухов о его расставания с женой. Похоже, что чем дольше будет молчать жена Григория Лепса — Анна Шаплыкова, внезапно потребовавшая развод с мужем, тем больше появится слухов об их расставании. Сначала многие источники сообщили, что разрыв пары случился из-за проблем певца с алкоголем. Писали, что он давно злоупотреблял крепкими напитками, а недавно и вовсе ушел в запой. Не так давно артист попал в больницу. В СМИ была информация, что запившего Лепса госпитализировали, чтобы привести в чувства. Впрочем, сам он эти слухи опровергает. Григорий рассказал, что переволновался, и у него случился гипертонический криз. Теперь появилась новая версия — брак пары мог рухнуть из-за другой женщины. По информации ЭГ, Шаплыкова ревновала супруга к Алине Гросу и Яне Кошкиной, которым он уделял много внимания. Но сильнее всего жене якобы не нравилась дружба Лепса с Юлией Барановской.
Юлия Барановская Стоит отметить, что Барановской часто приписывают романы с коллегами, но пока что ни один из этих слухов не нашел реального подтверждения. Кстати, сейчас Лепс отправился в Италию с дочерью от предыдущего брака и другом - бизнесменом Темуром Шакая.
Григорий Лепс с дочерью Ингой в Италии «Кратковременный отдых в Италии с Ингой и Тимуром Шакая», подписал фото певец. Напомним, что на днях Лепс официально развелся с женой. Он оставил матери своих детей большой загородный дом и квартиру в столице. Сам он теперь живет в особняке-студии, куда планировал заселить артистов. Известно, что Григорий отдал экс-супруге большую часть своего состояния, но не смог отказаться от коллекции икон, которую собирал много лет.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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