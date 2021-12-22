Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России может появиться Фонд развития территорий

В России может появиться Фонд развития территорий

00:47  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1223203-7



В России предлагают создать Фонд развития территорий, в который войдут Фонд защиты прав дольщиков и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Такой закон планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря.

Документ разработал кабмин в соответствии с планом модернизации структуры институтов развития. Новая компания будет заниматься переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, защищать людей, вложивших средства в долевое строительство, и достраивать проблемные объекты.

По словам главы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова («Единая Россия»), «создаётся новый институт развития, который будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья, достройки проблемных домов, модернизации системы ЖКХ, но и заниматься комплексным развитием территорий».

Госдума приняла закон о Фонде развития территорий


Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно и регионы получат на это средства, подчеркнул депутат.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#недвижимость #строительство


525
# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Тодд Говард: Команда Starfield добилась «большого прогресса» в этом году
Тодд Говард: Команда Starfield добилась «большого прогресса» в этом
В Приангарье в пять раз выросло количество жалоб детскому омбудсмену по лекарственному обеспечению
В Приангарье в пять раз выросло количество жалоб детскому омбудсмену
Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили за всю историю страны: что мы знаем о социалисте-миллениале
Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили за всю историю
"Что-то талия поехала": Анфису Чехову в бикини раскритиковали за фотошоп
"Что-то талия поехала": Анфису Чехову в бикини
5 самых опасных дней в январе 2022 года
5 самых опасных дней в январе 2022 года
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
СМИ: JPMorgan разрабатывает платежное блокчейн-решение для Siemens
Состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к Ethereum 2.0
Состоялся запуск тестнета Kintsugi для проверки процесса перехода к
Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на 131% в 2021 году
Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на
Ксения Бородина в шоке от того, что избили ее партнера по шоу «Ледниковый период»
Ксения Бородина в шоке от того, что избили ее партнера по шоу
Дни силы в январе 2022 года
Дни силы в январе 2022 года
В Assassin’s Creed Origins добавят поддержку 60 FPS на Xbox Series X | S
В Assassin’s Creed Origins добавят поддержку 60 FPS на Xbox Series X
Трейлер новогоднего события Winter Contingency в Halo Infinite — оно уже доступно
Трейлер новогоднего события Winter Contingency в Halo Infinite — оно

Топ на сегодня

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Студентки ИГУ проходят стажировку в Корее
Студентки ИГУ проходят стажировку в Корее
Binance инвестировала в GameFi-платформу Crypto Gaming United
Binance инвестировала в GameFi-платформу Crypto Gaming United
Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"
Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет
Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь благополучие
Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь

Еще по теме

В России хотят создать Фонд развития территорий
Программу переселения из ветхого жилья продлят до 2019 года
Действие Фонда содействия ЖКХ продлят до 2019 года
Систему переселения из аварийного жилья хотят улучшить