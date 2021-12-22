В России может появиться Фонд развития территорий

00:47 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1223203-7

В России предлагают создать Фонд развития территорий, в который войдут Фонд защиты прав дольщиков и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Такой закон планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря.

Документ разработал кабмин в соответствии с планом модернизации структуры институтов развития. Новая компания будет заниматься переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, защищать людей, вложивших средства в долевое строительство, и достраивать проблемные объекты.

По словам главы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова («Единая Россия»), «создаётся новый институт развития, который будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья, достройки проблемных домов, модернизации системы ЖКХ, но и заниматься комплексным развитием территорий».

Госдума приняла закон о Фонде развития территорий

Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно и регионы получат на это средства, подчеркнул депутат.

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