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В систему предупреждения ЧС включили специальные штабы

В систему предупреждения ЧС включили специальные штабы

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Мария Соколова



В единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций включены постоянно действующие оперативные штабы. Такое постановление кабмина вступает в силу 22 декабря.

Документ вносит изменения в Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Правительство включило в неё оперативные штабы, которые создают при региональных комиссиях по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Законы, вступающие в силу с 22 декабря


Эти штабы оценивают обстановку, координируют работу единой системы ликвидации последствий аварий и катастроф в зонах ЧС. Установлено, что постоянно действующие штабы должны возглавлять руководители территориальных органов МЧС России.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#в регионах #безопасность


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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