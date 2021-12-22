В систему предупреждения ЧС включили специальные штабы
Тема: Постановления правительства
01:07 Автор: Мария Соколова
В единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций включены постоянно действующие оперативные штабы. Такое постановление кабмина вступает в силу 22 декабря.
Документ вносит изменения в Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Правительство включило в неё оперативные штабы, которые создают при региональных комиссиях по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Законы, вступающие в силу с 22 декабря
Эти штабы оценивают обстановку, координируют работу единой системы ликвидации последствий аварий и катастроф в зонах ЧС. Установлено, что постоянно действующие штабы должны возглавлять руководители территориальных органов МЧС России.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.
#в регионах #безопасность