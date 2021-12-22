Виктор Побойкин возглавил новый комитет Заксобрания по дорожному хозяйству

Депутат Законодательного собрания Иркутской области избран председателем нового комитета по строительству и дорожному хозяйству на сессии ЗС 22 декабря. Комитет создан на этой же сессии решением большинства депутатов. Вопросы строительства и дорожного хозяйства будут переданы из функций комитета по собственности и экономической политике.

Ранее Виктор Побойкин занимал пост заместителя председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. По его словам, в регионе есть много задач в сфере строительства и дорожного хозяйства в соответствии с приоритетами принятой 22 декабря стратегии социально экономического развития Иркутской области. Поэтому депутаты должны быть более активно интегрированы в вопросы инфраструктурного развития.

В состав комитета по строительству и дорожному хозяйству вошли депутаты Лариса Егорова, Антон Романов, Магомед Курбайлов и Алексей Красноштанов.

В областном Заксобрании создали комитет по строительству и дорожному хозяйству

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