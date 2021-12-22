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Врач рассказал о пластиках Валерия Леонтьева

Врач рассказал о пластиках Валерия Леонтьева
Хирург раскрыл тайну молодости певца Валерия Леонтьева. Артист выступает на большой сцене уже больше 50 лет, но по-прежнему радует поклонников своим внешним видом. Он ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом и не имеет вредных привычек. Но эти методы помогают в борьбе за молодость только до поры. Наступает момент, когда простая диета и физические нагрузки перестают быть эффективными и в этом случае помочь может только пластический хирург. Врач Владимир Плахотин проанализировал фото Леонтьева и рассказал, какие операции помогли Леонтьеву так хорошо сохраниться. Эксперт считает, что певец в прошлом делал подтяжку лица и блефаропластику. Помимо этого в скулы артиста были вколоты филлеры.
Валерий Леонтьев Хирург заметил под носом Валерия шрам, который мог остаться после проведения булхорна — операции по подтяжке верхней губы. «Я, как специалист, сразу вижу, что певец делал булхорн - это пластическая операция по подтяжке верхней губы, направленная на уменьшение кожного лоскута. Проще говоря, ее подтягивают к носу, сокращая расстояние между ними. Это позволяет слегка приподнять губу и сделать ее более объемной», — цитирует КП Плахотина. Сам Леонтьев говорить о проведенных манипуляциях с лицом отказывается. Ранее в СМИ попал слух о том, что артист ложился под нож хирурга не только ради красоты, но и из-за проблем со здоровьем. Писали, что он перенес вмешательство из-за больных коленей, которые беспокоили певца еще с 2000-х. Напомним, что минувшей осенью Леонтьев попал в больницу. Он был госпитализирован с признаками коронавирусной инфекции. Болезнь протекала в легкой форме, так как певец вовремя сделал прививку от ковида.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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