Xbox показал новогодний колпак на геймпаде, теперь игроки хотят его купить





У Xbox в разных регионах своя маркетинговая политика, и часто региональные подразделения предлагают нечто интересное, что после хотели бы заполучить игроки по всему миру. Чаще всего, речь идет о лимитированных бандлах или игровых аксессуарах, которые предлагаются в рамках конкурсов, но канадское подразделение Xbox представило нечто уникальное — колпак для геймпада.

В Twitter канадского подразделение Xbox появилась запись с фотографиями колпака на геймпаде. В самом сообщении твита говорится, что этот колпак сделан «чтобы ваш беспроводной геймпад Xbox оставался в тепле в течение всего сезона». При этом в продажу аксессуар не поступит.

It's the first day of Winter so we made this toque to keep your Xbox Wireless Controller warm all season long. Sorry, this is not for sale. No cap. 🧢 pic.twitter.com/EdlSJrRvMV — Xbox Canada (@XboxCanada) December 21, 2021



Игроки в комментариях в посту Xbox Канада стали активно просить выпустить такой колпак (некоторые просят его в реальных размерах, другие в размерах для геймпада) или выложить хотя бы выкройки. На данный момент региональное подразделение никак не отреагировало на эти просьбы.

Отметим, что у Microsoft бывают ситуации, когда шутка в социальных сетях выходит за грани шутки — достаточно вспомнить холодильник в стиле Xbox Series X, который пришлось выпускать реальный. Не исключено, что и этот колпак превратится в некий мерч.