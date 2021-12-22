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Xbox показал новогодний колпак на геймпаде, теперь игроки хотят его купить

Xbox показал новогодний колпак на геймпаде, теперь игроки хотят его купить


У Xbox в разных регионах своя маркетинговая политика, и часто региональные подразделения предлагают нечто интересное, что после хотели бы заполучить игроки по всему миру. Чаще всего, речь идет о лимитированных бандлах или игровых аксессуарах, которые предлагаются в рамках конкурсов, но канадское подразделение Xbox представило нечто уникальное — колпак для геймпада.

В Twitter канадского подразделение Xbox появилась запись с фотографиями колпака на геймпаде. В самом сообщении твита говорится, что этот колпак сделан «чтобы ваш беспроводной геймпад Xbox оставался в тепле в течение всего сезона». При этом в продажу аксессуар не поступит.


Игроки в комментариях в посту Xbox Канада стали активно просить выпустить такой колпак (некоторые просят его в реальных размерах, другие в размерах для геймпада) или выложить хотя бы выкройки. На данный момент региональное подразделение никак не отреагировало на эти просьбы.

Отметим, что у Microsoft бывают ситуации, когда шутка в социальных сетях выходит за грани шутки — достаточно вспомнить холодильник в стиле Xbox Series X, который пришлось выпускать реальный. Не исключено, что и этот колпак превратится в некий мерч.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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