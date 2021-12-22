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За четыре года в Нижегородской области введено в строй 14 новых школ на 7,6 тысячи мест

За четыре года в Нижегородской области введено в строй 14 новых школ на 7,6 тысячи мест

За четыре года в Нижегородской области введено в строй 14 новых школ на 7,6 тысячи мест, сообщает информационное агентство «Время Н» со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

Об этом он заявил в ходе выступления с ежегодным отчетом на Нижегородской ярмарке.

Количество детей школьного возраста с 2018 года выросло более чем на 32 тысячи.

«За четыре года мы ввели в эксплуатацию 14 новых школ на 7,6 тысячи мест, но темпы необходимо наращивать. Кроме того, за четыре года в учреждениях дошкольного образования было создано более чем 5,5 тысячи новых мест,  а очередь в детсады для самых юных жителей региона в возрасте от полутора до трех лет сократилась в три раза. Наша цель – полностью ликвидировать очередность», – отметил Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что уровень развития общества определяет особое отношение к сфере образования.

По данным Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в 2021 году в 199 общеобразовательных организаций закуплено и поставлено новое компьютерное, мультимедийное, презентационное оборудование и программное обеспечение. Более 3,5 тысячи учителей школ – участниц проекта «Цифровая образовательная среда» повысили квалификацию в сфере использования в образовательном процессе нового оборудования. В 45 муниципальных районах и городских округах Нижегородской области в 2021 году открыт 121 центр «Точка роста» Минпросвещения России на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах региона. В области сейчас успешно работают семь детских технопарков «Кванториум» Минпросвещения России: четыре стационарных и три мобильных. В стационарных обучаются по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по 800 человек, в мобильных «Кванториумах» – до одной тысячи человек в каждом. Также в сентябре 2021 года заработал центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России на базе авторской академической школы № 186 в консорциуме с Нижегородским радиотехническим колледжем. В настоящее время здесь обучаются 200 человек, а в 2022 году планируется увеличить их число до 400. Кроме того, в 2021 году на базе Нижегородского института развития образования продолжают действовать семь центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Здесь за год прошло обучение более 4 тысяч человек.

# Общество

По материалам: edu.ru

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