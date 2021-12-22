За сбор пожертвований с помощью нелегальных ящиков установят санкции
00:37 Автор: Анна Шушкина
Законопроект: № 1077387-7
В КоАП предложили установить штрафы до 150 тысяч рублей за нелегальную установку ящиков для пожертвований и нарушение правил их установки. Такой закон планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря.
Использовать переносные ящики на благотворительных акциях и устанавливать стационарные ёмкости, например, в супермаркетах по действующим нормам могут исключительно уполномоченные на это НКО и по определённым правилам. Новый законопроект предлагает наказания за нарушение этих правил.
Лиц, которые устанавливают ящики для пожертвований, не имея на это права, предлагается штрафовать. Граждан — на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Ящик при этом должен быть конфискован.
За незаконную установку ящиков для пожертвований будут штрафовать
Установка и использование ящика организацией, имеющей на это право, но с нарушением установленных законом требований повлечёт штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей с возможностью конфискации ящика для пожертвований.
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