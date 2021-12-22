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За сбор пожертвований с помощью нелегальных ящиков установят санкции

За сбор пожертвований с помощью нелегальных ящиков установят санкции

00:37  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1077387-7



В КоАП предложили установить штрафы до 150 тысяч рублей за нелегальную установку ящиков для пожертвований и нарушение правил их установки. Такой закон планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря.

Использовать переносные ящики на благотворительных акциях и устанавливать стационарные ёмкости, например, в супермаркетах по действующим нормам могут исключительно уполномоченные на это НКО и по определённым правилам. Новый законопроект предлагает наказания за нарушение этих правил.

Лиц, которые устанавливают ящики для пожертвований, не имея на это права, предлагается штрафовать. Граждан — на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Ящик при этом должен быть конфискован.

За незаконную установку ящиков для пожертвований будут штрафовать


Установка и использование ящика организацией, имеющей на это право, но с нарушением установленных законом требований повлечёт штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей с возможностью конфискации ящика для пожертвований.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#деньги #штрафы


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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