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За сутки в Иркутской области зафиксировали 561 новый случай COVID-19

За сутки в Иркутской области зафиксировали 561 новый случай COVID-19

По данным на 22 декабря в Иркутской области за сутки зафиксирован 561 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за весь период пандемии в регионе подтвердили 152 386 случаев коронавируса, сообщает оперштаб.

Выписали из стационаров 187 человек, продолжают лечение в больницах 3 358 пациентов. Выздоровели 885 жителей Иркутской области, всего за все время — 122 840 человек. За сутки от COVID-19 умерли 27 человек (всего — 6 922)

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За сутки в Иркутской области зафиксировали 575 новых случаев COVID-19

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По материалам: irk

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