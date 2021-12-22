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Зачем водители в США открывают багажники?

Зачем водители в США открывают багажники?
Чаще всего такую картину можно увидеть в Калифорнии – на парковке стоят машины с открытыми багажниками и приоткрытыми дверями. При этом владельцев рядом нет.
Вот зачем они это делают?



Дело во всяком отребье, в основном черного цвета, которое разбивает стекла машин чтобы украсть хоть что-то ценное из салона. Однако чаще всего получается так, что самым ценным оказывается именно разбитое стекло. Ежедневно фиксируются сотни подобных случаев, некоторые водители уже несколько раз вынуждены были вставлять новые стекла – удар по кошельку.

Смысл оставлять открытыми багажники и двери? Это как бы признание, что в машине не оставили вообще ничего. Можно убедиться в этом ничего не разбивая. Более того, водители оставляют специальные таблички с надписями: “Please use the doors,” or “Please Do Not Break Glass!! Nothing Inside!!”. Вроде бы помогает.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

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