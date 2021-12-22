Журналисты Famitsu оценили Halo Infinite хуже, чем Forza Horizon 5





Famitsu — одно из самых известных игровых изданий в мире, которое выпускается в Японии уже на протяжении 30 лет. Оценки данного издания считаются авторитетными и важными для издательств и студий-разработчиков. В рамках 1726 выпуска Famitsu издание представило оценки новинки — Halo Infinite.

У Famitsu оценка игры складывается из 4 рецензий журналистов. Каждый из журналистов может выставить игре рейтинг от 1 до 10. После этого рейтинги складываются и формируется общая оценка издания — до 40 баллов. Игра Halo Infinite получила от журналистов Famitsu оценки 8/9/8/9 [34/40].

Отметим, что оценка Halo Infinite у Famitsu получилась более низкая, чем оценка Forza Horizon 5, которая была представлена в конце ноября. Игра Playground Games получила 9/10/9/9 [37/40].

Напомним, что Forza Horizon 5 и Halo Infinite в этом году собирают множество наград. В частности, Forza Horizon 5 получила звание «Игра года» от авторитетного портала IGN, а Halo Infinite стала лучшей игрой года по версии игроков в рамках The Game Awards 2021.