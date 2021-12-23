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Активисты РДШ посостязались с губернаторами в "Научном батле"

Активисты РДШ посостязались с губернаторами в "Научном батле"

Активисты Российского движения школьников (РДШ) поучаствовали в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, которое проводилось в бизнес-центре "Москва-Сити".

На этом мероприятии, посвященном развитию научно-технологического потенциала регионов, активисты представили стенд научного направления РДШ и посостязались в "Научном батле" с губернаторами. Это интерактивная игра, в которой 2 команды по 4 человека наперегонки стараются верно ответить на вопросы ведущего. В составе команды губернаторов были руководители: Еврейской автономной области — Ростислав Гольдштейн, Ямало-Ненецкого автономного округа — Дмитрий Артюхов, Челябинской области — Алексей Текслер, Липецкой области — Игорь Артамонов.

От научного направления РДШ свои знания показали участники из Калуги, Белгорода, Озерска Челябинской области и Новоалтайска Алтайского края. Ребятам по 15–17 лет. Они интересуются вопросами лидерства, применением технологий искусственного интеллекта и космическими разработками.

Стенд РДШ также посетили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, которые пообщались с ребятами и пожелали им успехов.

"Для нас итогом Года науки и технологии в России стало подписание с общественным омбудсменом по защите прав высокотехнологичных компаний соглашения с целью кадрового обеспечения цифрового перехода. Это очень знаменательный момент, ведь он означает признание научного потенциала подрастающего поколения. Такое расширение возможностей развития для ребят очень важно именно сейчас!" — сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. 

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По материалам: uposters.ru

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