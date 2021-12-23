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Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)

Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)
Хоккеист Александр Овечкин отдохнул с семьей на пляже. Анастасия Шубская — младшая дочка Веры Глаголевой. Она не скрывает, что очень дружна c сестрами Анной и Марией. Уже больше пяти лет Анастасия счастлива в браке с хоккеистом Александр Овечкин. В свое время на их свадьбе гуляли все сливки светского общество. У влюбленных уже подрастают сыновья Сергей и Илья. Спортсмен не скрывает, что теперь мечтает завоевать олимпийское золото и завести дочку. В этом году пара уже приезжала в Москву. Потом Шубская с родными отпраздновала свой день рождения в Мексике. Еще не так давно пара гуляла с наследниками в Вашингтоне, где они живут. А вот 22 декабря жена хоккеиста поделилась кадрами с пляжа. Они проводят зимние дни на курорте. В кадре Овечкин целует маленького сына. Мальчик был облачен в лонгслив и кепку. Он с радостью реагировал на нежности со стороны папы. «Моя любовь! Какая красота!» — сказал Александр. К слову, на кепке хоккеиста было написано: «Япония». Не исключено, что они проводят время в этой стране. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие назвали спортсмена идеальным папой. «Какой Илья хорошенький», «Вот это счастье», «Круто! Вы снова отдыхаете», «Какой сладкий пацан», «Александр бывает таким нежным», — прокомментировали кадр пользователи Сети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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