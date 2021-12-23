Анна Хилькевич рассказала о попытке соблазнить Владимира Путина

Актриса Анна Хилькевич задала свой вопрос президенту РФ. Сегодня состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, на которой побывали не только журналисты со всей страны, но и звездные персоны. Так, Анна Хилькевич пришла задать президенту вопрос об Интернете. А вот ответ главы государства вызвал у нее неоднозначную реакцию. 35-летняя Анна Хилькевич заявила, что соцсети способствую деградации молодежи. «Дети всегда умнее своих родителей. Сейчас все образование, особенно в малых возрастных группах, основано на играх», — возразил Владимир Путин в ответ. Однако общественность больше всего заинтересовала реакция актрисы на выступление президента. Блондинка прищурила глаза и эротично облизнула губы. Ролик с этим эпизодом вызвал настоящий ажиотаж в Сети. «Я тоже на нее смотрел»; «Она классная», — восторгались красотой актрисы зрители.Анна Хилькевич сделала сексуальный взгляд Журналисты решили открыто спросить у Хилькевич, пыталась ли она соблазнить президента. «Ну что вы! Я просто плохо видела, и губы засохли под маской. Нет, ну, конечно, я женщина, во-первых. Красивая женщина. Не ищите во всем подвох», — заявила звезда «Универа» «Газета.Ru». К слову, Путин добавил, что молодому поколению необходимо соблюдать баланс, погружаясь в гаджеты. «Чтобы не подменяли реальную жизнь сидением в сети с утра до ночи, чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, чтобы занимались спортом, чтобы музеи посещали», — заявил президент. Между тем, сама актриса успешно зарабатывает, благодаря социальным сетям. Два года назад она вошла в список звезд, которые получают крупные гонорары за рекламу в Instagram. Журнал Forbes оценил ее доход в десятки миллионов. Блондинка не скрывает: она получает больше, чем супруг, обеспечивая семье роскошную жизнь и отдых на экзотических островах.