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Анна Ковальчук призналась, что едва не сорвала съемки из-за тяжелой болезни

Анна Ковальчук призналась, что едва не сорвала съемки из-за тяжелой болезни
Актриса Анна Ковальчук рассказала о проблемах со здоровьем,  дружбе с Корчевниковым и общении с сестрой - актрисой Катериной Ковальчук. Анна Ковальчук крайне редко дает интервью. Актриса много снимается, играет в театре, а еще ведет детскую передачу. График звезды расписан на месяцы вперед. Жаловаться артистка не привыкла. Но иногда дает волю чувствам. Анна Ковальчук рассказала, что в разгар съемок она слегла с коронавирусом. Актриса не стала скрывать, что болезнь протекала в тяжелой форме. Ее госпитализировали. «Начиная с меня с коронавирусом свалились 20 человек. Все болели очень серьезно. Ноябрьскую праздничную неделю я провела в больнице», - цитирует ее wday.ru.
Анна Ковальчук К счастью, сейчас со звездой все хорошо. Особую радость ей доставляет ее передача для детей. «Работа с детьми - отдушина, просто ручеек чистоты. Да это и работой не назовешь - настоящее счастье», - отмечает она. А еще Анна близко дружит с Борисом Корчевниковым. После встречи с ним она уверовала в Бога. «Раньше я обращалась к Богу, когда было очень плохо. Сейчас прихожу, когда очень хорошо. Нужно уметь благодарить - кто благодарит, отдает, тот и получает», - отмечает актриса.
Анна Ковальчук с сестрой Катериной Рассказала она и об отношениях со сводной сестрой Катериной Ковальчук. О существовании родственницы Анна узнала несколько лет назад. «Видимся нечасто. Но когда что-то наболит или просто хочется пообщаться, в любой момент можем созвониться, списаться. Если она в Петербурге, обязательно видимся. У нас одна профессия, мы можем часами болтать на эту тему. Она спрашивает много советов. Мы с ней действительно подруги. Приятно осознавать, что у меня есть сестренка», - резюмировала знаменитость.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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