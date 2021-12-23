Артемия Лебедева вызвали в СК из-за его поста о мощах святых. Он ответил СК

Вадим Карасев

Пост 46-летнего Артемия Лебедева в его телеграм-канале, в котором он раскритиковал поклонение мощам святых, может обернуться для него большими неприятностями. В нем сын писательницы Татьяны Толстой заявил, что "все святые были обычными алкашами". Используя ненормативную лексику, он также сказал, что нет ничего "тупее", чем "просто созерцание мощей".

Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?

— возмутился Лебедев.

Источник в правоохранительных органах, как сообщает агентство "Москва", сообщил, что Следственный комитет начал проверку высказывания дизайнера.

Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram,

— отметил источник.

Речь идет о нарушении положений статьи об оскорблении чувств верующих, наказание по которой предусматривает крупный денежный штраф.





Лебедев уже получил официальный документ из ведомства, в котором говорится, что его вызывают для дачи объяснений из-за "нецензурных высказываний о святых мощах". Однако дизайнера действия СК, похоже, совсем не испугали. В своем телеграм-канале он выступил со смелым заявлением в адрес ведомства и извиняться за слова о мощах святых не стал.

Дорогой Следственный комитет! Засунь себе в жопу все мощи всех святых на свете, включая священный *** Зевса, который родился за 10 000 лет до того бога, на которого ты мне тут ссылаешься на своем богохульном бланке,

— заявил он.

Мариана Панкина