Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Артемия Лебедева вызвали в СК из-за его поста о мощах святых. Он ответил СК

Артемия Лебедева вызвали в СК из-за его поста о мощах святых. Он ответил СК

Пост 46-летнего Артемия Лебедева в его телеграм-канале, в котором он раскритиковал поклонение мощам святых, может обернуться для него большими неприятностями. В нем сын писательницы Татьяны Толстой заявил, что "все святые были обычными алкашами". Используя ненормативную лексику, он также сказал, что нет ничего "тупее", чем "просто созерцание мощей".

Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?

— возмутился Лебедев.

Источник в правоохранительных органах, как сообщает агентство "Москва", сообщил, что Следственный комитет начал проверку высказывания дизайнера.

Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram,

— отметил источник.

Речь идет о нарушении положений статьи об оскорблении чувств верующих, наказание по которой предусматривает крупный денежный штраф.


Лебедев уже получил официальный документ из ведомства, в котором говорится, что его вызывают для дачи объяснений из-за "нецензурных высказываний о святых мощах". Однако дизайнера действия СК, похоже, совсем не испугали. В своем телеграм-канале он выступил со смелым заявлением в адрес ведомства и извиняться за слова о мощах святых не стал.

Дорогой Следственный комитет! Засунь себе в жопу все мощи всех святых на свете, включая священный *** Зевса, который родился за 10 000 лет до того бога, на которого ты мне тут ссылаешься на своем богохульном бланке,

— заявил он.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Программы СПО лучше выстраивать с потенциальными работодателями
Программы СПО лучше выстраивать с потенциальными работодателями
Важно воспитывать в детях уважение к истории своего народа
Важно воспитывать в детях уважение к истории своего народа
Как быстро поднять себе настроение: 4 лучшие практики
Как быстро поднять себе настроение: 4 лучшие практики
Какие игры по Game Pass Ultimate на Xbox попробовать первыми
Какие игры по Game Pass Ultimate на Xbox попробовать первыми
В Дагестане начали борьбу с незаконно подключенными к электросетям майнерами
В Дагестане начали борьбу с незаконно подключенными к электросетям
Суд в Великобритании поддержал истцов по делу против Крейга Райта
Суд в Великобритании поддержал истцов по делу против Крейга Райта
Мошенники научились обходить СМС-подтверждения от банков
Мошенники научились обходить СМС-подтверждения от банков
Ксения Бородина рассказала о своей вине перед дочерью
Ксения Бородина рассказала о своей вине перед дочерью
Стало известно, почему рухнул брак Григория Лепса
Стало известно, почему рухнул брак Григория Лепса
Девушка начала рожать ребенка на переднем сидении машины в движении, пока ей управлял автопилот и это первый случай в мире
Девушка начала рожать ребенка на переднем сидении машины в движении,
Девушка купила обычного кота на рынке, но через год он превратился в «настоящего волка» с которым невозможно справиться
Девушка купила обычного кота на рынке, но через год он превратился в
Критерии выбора поставщика на ведение кадрового учета
Критерии выбора поставщика на ведение кадрового учета

Топ на сегодня

Лучшие Форекс брокеры России
Лучшие Форекс брокеры России
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за майнеров Monero
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Юлия Щербакова из Киргизии стала победителем первого конкурса педагогических работников «Учитель-международник»
Юлия Щербакова из Киргизии стала победителем первого конкурса
Xbox показал новогодний колпак на геймпаде, теперь игроки хотят его купить
Xbox показал новогодний колпак на геймпаде, теперь игроки хотят его

Еще по теме

В Ростов прибудет частица мощей преподобного Сергия Радонежского
«Газпром нефть» принесла извинения Лебедеву за оскорбляющий его QR-код на календаре
Путин сравнил тело Ленина с мощами святых
Иркутские «Суперджеты» получат имена святых и полетят в Омск