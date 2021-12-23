Битва мейкапов: Маша Цигаль против Сюзанны Варниной

Вадим Карасев

На носу — главная ночь года. Вы уже придумали себе бьюти-образ для новогодней вечеринки? Мы нашли несколько вариантов, которые можно воплотить 31 декабря. Для повседневного образа такой макияж вряд ли подойдет, а вот для праздника будет вполне уместен.

Итак, чей мейкап вас впечатляет больше: Маши Цигаль или Сюзанны Варниной?





Битва мейкапов: Маша Цигаль против Сюзанны Варниной

Маша ЦигальСюзанна ВарнинаМаша ЦигальСюзанна ВарнинаМариана Панкина