Британский регулятор запретил рекламу фан-токена «Арсенала»

Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) запретило две кампании футбольного клуба "Арсенал" по продвижению токена для фанатов AFC. Регулятор посчитал, что они использовали неопытность пользователей касательно криптовалют, сообщает Evening Standard.

Сообщения клуба в Facebook и на веб-сайте включали видео с участием игроков Бена Уайта, Калума Чемберса и Кирана Тирни, в котором болельщиков предупредили о риске потери денег и призвали к осторожности.

Скриншот поста в Facebook. Данные: Evening Standard.

Согласно заявлению регулятора, реклама эксплуатировала неопытность пользователей и представляла инвестиции в криптоактивы простым делом, недостаточно иллюстрируя их риски.

Также клуб четко не разъяснил болельщикам, что токены являются криптоактивами, добавили в ASA.

В "Арсенале" пояснили, что AFC предназначен для поощрения вовлеченности болельщиков в клубную жизнь и отличается от криптовалют, используемых для платежей. Клуб заявил, что напомнил болельщикам о необходимости всего одной монеты для участия в голосованиях.

В ASA сослались на мнение Управления финансового надзора, которое относит служебные токены к криптовалютам. Финансовый регулятор считает их сложным инвестиционных продуктом, подверженным волатильности и потенциально способным привести к большим убыткам.

"Мы признали, что реклама не продвигала фанатские токены как инвестиционный или финансовый продукт. Однако они являются криптоактивом, а в рекламе не содержалось никакой информации о том, что с прибыли от инвестирования может быть уплачен налог на прирост капитала", — сказали в ASA.

Регулятор пришел к выводу, что "реклама была безответственной и нарушала правила".

Представитель "Арсенала" заверил в стремлении клуба следовать рекомендациям ASA.

"Мы будем добиваться независимого рассмотрения решения ASA, чтобы внести больше ясности в текущую позицию ведомства", — добавил он.

Ранее ASA запретило семь связанных с криптовалютой рекламных кампаний. Регулятор также инициировал расследование в отношении маркетинговой акции мем-токена Floki Inu.

Эти действия ведомства стали частью более широкого проекта, результатом которого должно стать появление свода правил для рекламы криптовалют.

Напомним, "Арсенал" выпустил токен для фанатов на платформе Socios.com.