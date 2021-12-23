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Бывшая жена Ильи Прусикина Ира Смелая снялась для обложки Playboy

Бывшая жена Ильи Прусикина Ира Смелая снялась для обложки Playboy

Певица Ира Смелая, известная как Tatarka, бывшая жена солиста группы Little Big Ильи Прусикина, снялась для обложки журнала Playboy.


Обложка, как призналась Смелая, стала ей подарком на 30-летие, которое она отмечала 21 декабря. Подводя итоги года, певица отметила, что он ее многому научил:

Я поняла, что не все друзья, кто друзьями называется: за этот и прошлый годы очень много людей отсеялось из моей жизни,

— написала она в инстаграме.

Вероятно, Ирина имела в виду своего экс-супруга Илью Прусикина, от которого у нее есть четырехлетний сын Добрыня, и его нынешнюю возлюбленную и коллегу по группе Софью Таюрскую. Девушки раньше дружили, однако после развода Ильи и Ирины их отношения сошли на нет. Таюрскую называли "разлучницей", хотя она заявляла, что Прусикина из семьи не уводила и стала с ним встречаться уже после его расставания с женой.

Судя по обложке, в номере Смелая расскажет о своих отношениях с бывшим мужем и о том, как она пережила развод. В издании это сформулировали так: "как экологично выйти из отношений и вновь задать жару", а в анонсе номера пояснили, что Смелая "вырывается из токсичного целлофана".

В телеграм-каналах, обсуждая обложку, уже отметили, что, хоть Ирина и хочет отстраниться от формулировки "бывшая жена Прусикина", этого пока не получается — об этом говорит и вынос на обложке.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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