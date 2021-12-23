Девушка купила обычного кота на рынке, но через год он превратился в «настоящего волка» с которым невозможно справиться

Женщина купила своего питомца на обычном рынке. Спустя некоторое время она заметила, что её пушистый друг слишком быстро увеличивается в размерах, а спустя год кот стал размером с полноценного волка.

Как признается Мария, Барсик в детстве был обычным котом. Он хорошо ел и любил играться.

Но его отличительной чертой являлся сон. В отличие от простых кошек Барсик мог спать до 15 часов в день.

Через год домашний питомец Марии уже весил 15 кг и был в длину, чуть более 1,5 метра.





«Он просто обожает есть и питается действительно много. Но я не переживаю по этому поводу. Меня больше смущает, что Барсик стал издавать специфические звуки ночью, которые напоминают рык волка»





Ветеринары в местной клинике выдвинули предположение, что питомец девушки – это смесь Мейн-куна и дикой кошки. Более подробную информацию про дальнейшее развитие Барсика пока они дать не могут.