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Девушка начала рожать ребенка на переднем сидении машины в движении, пока ей управлял автопилот и это первый случай в мире

Девушка начала рожать ребенка на переднем сидении машины в движении, пока ей управлял автопилот и это первый случай в мире

Согласно статье, опубликованной в одном из авторитетных американских изданий, женщина Йиран Шери, проживающая в Филадельфии, начала рожать прямо в салоне Теслы – роды прошли успешно.

Во время обычной поездки, Шери и её муж был вынуждены остановиться ввиду огромной пробки, но неожиданно у девушки появились признаки того, что вскоре она родит. Мужчина сразу понял, что из-за такого дорожного трафика они просто не успеют добраться в отделение больницы.

Он включил автопилот и стал принимать роды. Электронный помощник на протяжении всего времени двигался в сторону ближайшего отделения роддома.

Когда ребенок родился автопилот добрался до отделения и врачи оказали помощь новорожденной прямо и его матери прямо в Тесла.

Многие сотрудники медицинского учреждения после этого не раз посещали молодую маму в медицинском учреждении, чтобы своими глазами увидеть «малышку Тесла», которая появилась на свет в одноименной машине.

Счастливые родители даже подумывает всерьез назвать свою малышку в честь Ilona Mask и выражают огромную благодарность всем сотрудникам, которые причастны к созданию электромобиля.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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