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Dress Code. Премьера фильма "Чемпион мира". Среди гостей — Александр Петров, Стася Милославская, Данила Козловский

Dress Code. Премьера фильма "Чемпион мира". Среди гостей — Александр Петров, Стася Милославская, Данила Козловский

Вчера в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма Алексея Сидорова "Чемпион мира". Ее гостями стали Александр Петров и Стася Милославская, Иван Янковский и Диана Пожарская, Константин Хабенский, Оксана Фандера, Данила Козловский и многие другие.

В картине рассказывается об известном советском шахматисте и обладателе звания чемпиона мира Анатолии Карпове (он тоже был в числе гостей премьеры), роль которого исполнил Иван Янковский. Для актера этот фильм оказался особенным и в личном плане — на съемках он познакомился с Дианой Пожарской (она сыграла в фильме его возлюбленную), которая впоследствии стала его женой. В июне 2021 года влюбленные стали родителями. Вчера они впервые подтвердили, что поженились — на премьере Диана и Иван появились с обручальными кольцами.

Также в картине снялись Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Виктор Сухоруков и другие. В широкий прокат фильм выйдет 30 декабря.


Диана Пожарская и Иван Янковский
Александр Петров и Стася Милославская
Александр Петров и Данила Козловский
Константин Хабенский
Оксана Фандера и Елизавета Янковская
Анна Шевчук и Юра Борисов
Владимир Вдовиченков
Алексей Учитель
Анна Банщикова
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг
Ситора Алиева
Александр Цыпкин
Анатолий Карпов
Андрей Бурковский
Рената Пиотровски
Юрий Быков
Виктор Добронравов с женой
Команда фильма "Чемпион мира"
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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