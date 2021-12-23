Dress Code. Премьера фильма "Чемпион мира". Среди гостей — Александр Петров, Стася Милославская, Данила Козловский

Вадим Карасев

Вчера в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма Алексея Сидорова "Чемпион мира". Ее гостями стали Александр Петров и Стася Милославская, Иван Янковский и Диана Пожарская, Константин Хабенский, Оксана Фандера, Данила Козловский и многие другие.

В картине рассказывается об известном советском шахматисте и обладателе звания чемпиона мира Анатолии Карпове (он тоже был в числе гостей премьеры), роль которого исполнил Иван Янковский. Для актера этот фильм оказался особенным и в личном плане — на съемках он познакомился с Дианой Пожарской (она сыграла в фильме его возлюбленную), которая впоследствии стала его женой. В июне 2021 года влюбленные стали родителями. Вчера они впервые подтвердили, что поженились — на премьере Диана и Иван появились с обручальными кольцами.

Также в картине снялись Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Виктор Сухоруков и другие. В широкий прокат фильм выйдет 30 декабря.





Диана Пожарская и Иван ЯнковскийАлександр Петров и Стася МилославскаяАлександр Петров и Данила КозловскийКонстантин ХабенскийОксана Фандера и Елизавета ЯнковскаяАнна Шевчук и Юра БорисовВладимир ВдовиченковАлексей УчительАнна БанщиковаНаталья Бардо и Марюс ВайсбергСитора АлиеваАлександр ЦыпкинАнатолий КарповАндрей БурковскийРената ПиотровскиЮрий БыковВиктор Добронравов с женойКоманда фильма "Чемпион мира"Мариана Панкина