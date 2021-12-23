Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Среди гостей — Ирина Горбачева, Аглая Тарасова, Алексей Учитель

Вадим Карасев

21 декабря в Москве состоялась премьера фильма Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Гостями киновечера стали Аглая Тарасова (бывший возлюбленный которой Даррен Аронофски возглавит жюри российского кинофестиваля Patriki Film Festival в 2022 году), Ирина Горбачева, Ирина Безрукова, Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией, Алексей Учитель с дочерьми от Юлии Пересильд (сама актриса на премьере не появилась) и многие другие.

В картине снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов и другие. В фильме рассказывается о приключениях Ивана и его возлюбленной Василисы, которые собираются пожениться, но встречают препятствия на своем пути.

В широкий прокат фильм выйдет 23 декабря.





Аглая ТарасоваИрина ГорбачеваАлексей Учитель с дочерьми от Юлии ПересильдФилипп Киркоров с дочерью Аллой-ВикториейИрина БезруковаДарья ПоверенноваВиктория Толстоганова с детьмиСофья Карпунина и Клим Шипенко с дочерьюСергей БуруновАлексей Боков с дочерьюАндрей Бурковский с семьейАлександр и Ида Достман с сыномМариана Панкина