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Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Среди гостей — Ирина Горбачева, Аглая Тарасова, Алексей Учитель

Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Среди гостей — Ирина Горбачева, Аглая Тарасова, Алексей Учитель

21 декабря в Москве состоялась премьера фильма Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Гостями киновечера стали Аглая Тарасова (бывший возлюбленный которой Даррен Аронофски возглавит жюри российского кинофестиваля Patriki Film Festival в 2022 году), Ирина Горбачева, Ирина Безрукова, Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией, Алексей Учитель с дочерьми от Юлии Пересильд (сама актриса на премьере не появилась) и многие другие.

В картине снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов и другие. В фильме рассказывается о приключениях Ивана и его возлюбленной Василисы, которые собираются пожениться, но встречают препятствия на своем пути.

В широкий прокат фильм выйдет 23 декабря.


Аглая Тарасова
Ирина Горбачева
Алексей Учитель с дочерьми от Юлии Пересильд
Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией
Ирина Безрукова
Дарья Повереннова
Виктория Толстоганова с детьми
Софья Карпунина и Клим Шипенко с дочерью
Сергей Бурунов
Алексей Боков с дочерью
Андрей Бурковский с семьей
Александр и Ида Достман с сыном
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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