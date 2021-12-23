Джастин Сан заплатил $28 млн за полет в космос

Основатель Tron Джастин Сан сообщил, что за $28 млн выиграл аукцион на первый коммерческий старт ракеты New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса. Он совершит полет в космос в 2022 году.

https://twitter.com/justinsuntron/status/1473641965979897862

"Я выиграл аукцион шесть месяцев назад, но пропустил запуск. Однако это не остановило мою любовь к космосу", — заявил предприниматель.

Первый пилотируемый полет New Shepard совершила 20 июля 2021 года. Место анонимного на тот момент победителя досталось сделавшему вторую по сумме ставку предпринимателю Джосу Демену. Он отправил в полет сына Оливера.

Сан намерен взять с собой пятерых человек, которых отберет в ходе запущенной кампании "Море звезд". Он раскрыл некоторые критерии для кандидатов, это будут:

"Видная фигура в криптомире, которая без ума от путешествий в метавселенной".Член сообщества TRON DAO "с сильной страстью к космосу".Технологический предприниматель, "который имеет видение будущего и приветствует инновации во всех областях".Деятель искусств, у которого "самые смелые мечты о космосе и будущем человечества".Влиятельная в соцсетях знаменитость, которая "в качестве загадочного гостя вдохновит еще больше людей на участие в исследовании космоса".

"С быстрым развитием коммерческой аэрокосмической отрасли выход в космос может стать мечтой, которую каждый сможет реализовать за свою жизнь", — уверен основатель Tron.

В июле 2019 года Сан заплатил рекордные $4,5 млн на благотворительном аукционе, на котором разыгрывался традиционный ежегодный обед с Уорреном Баффетом. Запланированная на июль встреча состоялась только в январе 2020 года.



Напомним, в декабре 2021 года Сан объявил об уходе из Tron Foundation, чтобы занять место представителя Гренады во Всемирной торговой организации.