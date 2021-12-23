Где в РФ золотой фонд, как Сеть влияет на молодежь и что делать с мракобесием: самые яркие ответы Путина

Вадим Карасев

23 декабря президент Владимир Путин провел свою ежегодную пресс-конференцию. Мероприятие прошло в очном формате, на него аккредитовались свыше 500 журналистов. Ruposters подобрал 12 наиболее ярких ответов, прозвучавших сегодня в московском Центральном выставочном зале "Манеж".

Как бороться с мракобесием

Владимир Путин считает, что западные ценности во многом являют собой мракобесие — это касается, к примеру, размытия границ между полами. Нашей стране стоит брать у Запада лучшее в экономике и технологиях, а вот от псевдопрогрессивных ценностей нужно защищаться.

Особенность нашего общества и в том, что Россия складывалась как многоконфессиональная страна. У всех народов России есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия... Россия должна искать противоядие от идущих извне нетрадиционных ценностей. А бороться с этим нужно не окриками и обвинениями, а поддержкой традиционных ценностей.



Про иноагентов

Президент подчеркивает, что законодательство об иноагентах изобрели не у нас, а на Западе еще в 1930-х годах и до сих пор не отменили. Более того, в нашей стране такие законы куда либеральнее, чем в "свободном мире".

Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. Наш закон либеральнее. Давайте сделаем, как в США, — введем уголовную ответственность? Но мы не требуем даже прекращения их деятельности!

Где находится золотой фонд России

Владимир Путин заверил, что у него нет любимчиков среди министров, но вот среди регионов, похоже, один имеется, — речь идет о Сибири и людях, ее населяющих.

Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить. В Сибири мне очень нравится. Золотой фонд России — это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом.

О поддержке материнства и детства



Партия "Единая Россия", основанная Путиным, в 2021 году значительно активизировала работу по поддержке семей с детьми. Это не случайность, а последовательная политика, курируемая главой государства.

Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год, окончательно выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства — от рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть. Но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет.

Деньги на расселение будут

Регионы России получают все больше средств на социальные программы, в том числе на расселение аварийного жилья. Перед государственной властью стоит задача поддерживать и наращивать сложившиеся темпы.

Людям по большому счету все равно, им нужно решить проблему. И государственная власть должна исходить из этой сверхзадачи. Финансовые возможности и доходы регионов растут. Мы все время этим занимаемся. Деньги будут. Новая программа готовится.

Нужно ли преследовать за отказ от вакцинации

Владимир Путин считает, что у властей еще есть возможность терпеливо разъяснять необходимость вакцинации — во всяком случае, преследовать за отказ от нее не нужно. Иначе можно получить обратный эффект.

Преследовать за отказ от вакцинации против коронавируса в России не нужно. Дело совершенно не в какой-то политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить.

О безопасности России



Владимир Путин считает, что расширение Североатлантического альянса на Восток неприемлемо, особенно когда речь идет об одностороннем процессе.

Ну что здесь непонятного — мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование — не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?



По поводу гарантий и будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу.

Про Украину

Украинские власти пытаются силой решить вопрос с восставшими против них регионами, но в результате сами несут потери. Альтернатив Минским соглашениям нет, подчеркивает Путин, вот только Киев отказывается их исполнять.

Мы вынуждены были что-то делать в 14-м году. Так возник кризис. Хорошо. Дважды украинские власти попробовали решить вопрос силой. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территории. Говорят, Россия должна выполнять соглашения. Мы согласны.

Как Россия переносит пандемию

Не отрицая негативные эффекты для экономики, которые дал COVID-19, президент напоминает: наша страна все же справляется лучше, чем многие другие.

Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, необходимыми, вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира.

О молодежи и влиянии интернета



Путин не думает, что программы для создания контента в Сети привели к деградации молодого поколения. Но важно, чтобы интернет не заменял реальную жизнь.

Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы... Главное — чтобы молодые люди не "заболевали" этим, чтобы Сеть не подменяла реальную жизнь, которая должна оставаться полноценной. Для этого и существуют представительные органы власти, НКО, общественность, которые в диалоге должны выработать соответствующие правила.

Угрозы в информационной сфере

Проблема чрезмерного влияния технологических гигантов актуальна не только для России, но и для всего мира. И дело не в том, что у них появился такой рычаг, а в том, что они им злоупотребляют. Отсюда и требования "приземления" платформ.

Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждается этот вопрос, это обсуждается и в средствах массовой информации, и в представительных органах власти. На конгрессе США обсуждается этот вопрос, вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ — для них это что? Бизнес прежде всего и, к сожалению, деньги любой ценой.

А кто в лавке останется?

За годы работы на чрезвычайно ответственном посту Владимир Путин совсем не растерял чувство юмора. Вот что он ответил на вопрос о том, почему не берет Михаила Мишустина в тайгу.

Если мы и Мишустина будем брать с собой… Помните старый еврейский анекдот: "А кто в лавке-то останется?" Кто работать-то будет?