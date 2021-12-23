Гороскоп Павла Глобы на январь 2022 года

Вадим Карасев

Январь по праву можно считать одним из самых важных месяцев года. Многие ошибочно считают, что в этот период можно пускать все на самотек, но это не так. Павел Глоба рассказал, как сохранить удачу и достичь поставленных задач представителям всех Знаков Зодиака.

То, чему в январе стоит уделить время каждому из нас, — это обучение. Речь не только о новых знаниях, полезных в работе. Речь также о мудрых истинах и жизненных правилах. Можно, к примеру, ознакомиться с правилами жизни японских ниндзя или мудростями индейцев. Это пойдет вам на пользу и поможет лучше понять этот мир и самих себя.

Овен

Звезды и планеты для Овнов окажутся в весьма благоприятном положении, особенно для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. Наступает время, когда Овны без особого труда могут преобразить свое жилище, свой внешний вид, обрести новую мотивацию, найти любовь. Первостепенную роль во всем этом будет играть их собственные желания. Нужно прислушиваться к себе, а не к окружающим. Также ночные светила рекомендуют более качественно отдыхать. Советы экспертов по отдыху помогут Овнам быстрее засыпать и эффективнее отдыхать после тяжелых трудовых будней.

Телец

Тельцам не стоит полагаться во всем только на самих себя. Друзья и близкие могут помочь выбраться из сложной жизненной ситуации, подав им руку помощи. В январе нельзя бездействовать и надеяться на случайность, но можно надеяться на то, что люди будут более доброжелательными. Тельцы, будучи так называемыми фиксированными Знаками Зодиака, смогут образовать отличную команду по достижению общих целей, став лидерами. В январе Тельцам будет везти в решении организационных вопросов, в планировании дел, в совершении дорогостоящих покупок.

Близнецы

Близнецам в январе необходимо сфокусироваться на том, что они любят больше всего, — на общении, приключениях, романтике и встречах. Всем, кто находится в поисках второй половинки, необходимо предварительно проверять совместимость, чтобы не ошибиться. Тем, кто уже состоит в отношениях, ни в коем случае нельзя провоцировать и обижать вторую половинку. В работе и бизнесе Близнецы смогут преуспеть. Важно лишь тщательно планировать дела и не лениться. В январе лучше временно приостановить покупки.

Рак

Ракам стоит привлекать желаемое при помощи закона притяжения. Звезды на их стороне, поэтому люди данного Знака смогут получить практически все, чего захотят. Это могут быть деньги, любовь, новые деловые возможности и многое другое. Будут в январе и кризисные ситуации, но они довольно быстро себя исчерпают. Раки на коне, поэтому им нельзя лениться. Первый месяц года окажется благоприятным, наполненным любовью, теплом и нежностью. Раки смогут побороть стереотипное мышление и избавиться от клише. Это положительно повлияет на их привлекательность.

Лев

Львы, которые относятся к самым эмоциональным Знакам Зодиака, рискуют в январе слишком сильно реагировать на все происходящее в их жизни. Они станут чуточку агрессивнее, более нервозными и неготовыми идти на компромиссы. В некоторых ситуациях их неуступчивость им поможет, но в большинстве случаев будет лишь ставить палки в колеса. Чтобы обойти стороной препятствия на пути, Львам понадобится чуть больше доброты и желания идти навстречу людям. Особенно это касается первой недели года — самой сложной и динамичной.

Дева

Девам нужно как можно больше внимания уделять своей внешности. Можно обновить гардероб, сделать новую прическу. Это поднимет их самооценку и сделает более удачливыми, продуктивными в плане переговоров, в сфере любви. Представителям данного Знака нужна стремительность и целеустремленность. Ленивые Девы останутся аутсайдерами. Расторопные люди с правильными мыслями в голове станут более успешными. Январь идеально подходит для получения новых знаний. Звезды на стороне любознательных и ненасытных в плане информации Дев.

Весы

У Весов в январе появится возможность найти для себя новые увлечения, интересы и хобби. Ночные светила укажут этим людям правильный путь, который поможет им стать лучшей версией себя. Январь — время, когда нужно действовать. Что до окружающих людей, то многие их поступки станут иррациональными, непонятными и непредсказуемыми. Это нормально, поэтому не стоит на них за это обижаться. В январе Весам стоит опасаться различных излишеств. Вредные привычки могут их сильно подкосить, лишив здоровья и удачи.

Скорпион

Скорпионы в январе будут ненасытными в плане успехов в работе и бизнесе. Пять простых шагов к счастью помогут привлечь желаемое, но сделать это так, чтобы не страдали другие сферы жизни. Говорят, что универсальность губительна, но в январе представителям данного Знака стоит попытаться преуспеть сразу везде и во всем. Нужно также быть добрее, но не прогибаться под недоброжелателей. Звезды хотят, чтобы Скорпионы больше трудились, но не проявляли жадности и мелочности. В попытках достичь успеха можно обратиться за помощью к интуиции.

Стрелец

Январь будет очень тяжелым месяцем для Стрельцов. Именно поэтому им стоит обзавестись оберегами. Самыми сильными из них являются изделия из глины, сделанные своими руками. Не нужно обходить стороной в январе сотрудничество. Работа бок о бок с кем-то, кто обладает большим набором навыков, поможет Стрельцам стать лучше, перенять важные черты себе. Удача последует за уверенными в себе людьми, а Стрельцы могут начать сомневаться в себе и в том, что они делают. Ближе к конце января ситуация стабилизируется, и все вернется на круги своя.

Козерог

Финансовая сторона жизни в январе будет для Козерогов самой важной. Это будет месяц рабочих побед, продвижения бизнес-идей, финансовых поощрений. Белые заговоры на деньги помогут Козерогам получить больше денег от работы. Еще Козерогам потребуется чуть больше щедрости по отношению к окружающим. Нужно помогать коллегам и близким людям. Январь будет «кормить» весь год. Чем больше Козероги смогут решить проблем и задач сейчас, тем проще им будет жить в остальные одиннадцать месяцев. Безделье приравнивается к проигрышу.

Водолей

Водолеи относятся к Знакам Зодиака с самым сильным характером. В январе они смогут это проверить на деле, потому что назвать начало года простым не получится. Ночные светила в довольно неблагоприятном положении для работы, романтики и всех остальных сфер. Всем, кто захочет расширить границы возможного, придется столкнуться с большими неприятностями и трудностями на пути. Лучше довольствоваться тем, что есть. Не нужно торопиться и ставить перед собой нерешаемые задачи. В январе нужно расслабиться и стать более осторожными.

Рыбы

У Рыб в январе будет лишь одна проблема — недостаток энергии. Дыхательная гимнастика поможет людям данного Знака обрести силы в нужный момент. Усталость будет приходить быстрее обычного, поэтому стоит заниматься делами попроще. Очень плохо будет проходить адаптация к новым условиям, поэтому пока лучше отказаться от переездов, смены работы. Год начнется с благоприятной ноты, если Рыбы перестанут действовать по наитию. Интуиция важна, но только в крайних случаях. Удача будет рядом, когда это будет необходимо.