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Графический дизайнер представил концепт Xbox Series X Elite

Графический дизайнер представил концепт Xbox Series X Elite


В поколении Xbox One и Playstation 4 компании Microsoft и Sony представили мощные версии своих консолей — Xbox One X и Playstation 4 Pro. Уже некоторые игроки считают, что в этом поколении тоже должны быть выпущены мощные приставки, которые позволят работать современным играм с высоким качеством графики и без компромиссов по частоте кадров.

Графический дизайнер Джермейн Смит, также известный как Concept Creator, показал на YouTube, как может выглядеть следующая новая консоль Microsoft, создав 3D-модель Xbox Series X Elite. Ниже можно посмотреть на его концепт в рамках видео. Джермейн Смит демонстрирует новую консоль в белом и черном цвете.


Watch this video on YouTube

Не стоит относиться к этому видео серьезно и рассматривать его как возможный вариант дизайна будущей консоли Xbox. Это просто фанатский концепт.

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По материалам: newxboxone

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