Итоговое сочинение и изложение успешно написали более 97% одиннадцатиклассников

97,2% выпускников получили «зачет» по итоговому сочинению (изложению). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В основной срок, 1 декабря, сочинение писали почти 622 тысячи человек из всех регионов России, за исключением Республики Калмыкия, где сочинение было перенесено из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой в регионе.

Самым популярным направлением тем итогового сочинения у одиннадцатиклассников в этом году стало «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», его выбрали 31,2% будущих выпускников. Почти столь же популярным оказалось направление «Преступление и наказание – вечная тема», его выбрали 29,1% участников. 15,4% писавших сочинение выбрали темы направления «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина», 13,2% – «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», 11,1% – «Человек путешествующий: дорога в жизни человека».

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты сочинения также могут быть по решению вуза учтены им при зачислении абитуриентов. Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могли написать его повторно. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года.

Выпускники, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки: 2 февраля и 4 мая 2022 года.