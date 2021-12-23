Иван Янковский и Диана Пожарская подтвердили, что поженились

Вадим Карасев

22 декабря в Москве состоялась премьера фильма "Чемпион мира". Представлять его пришли 31-летний исполнитель главной роли Иван Янковский и его 29-летняя возлюбленная Диана Пожарская, которая тоже снялась в картине.

На публике Иван и Диана появилась с обручальными кольцами на пальцах левых рук, тем самым подтвердив, что они официально стали мужем и женой.





Свою личную жизнь пара старается не афишировать. Роман, который у них, по слухам, начался еще в прошлом году, влюбленные долго скрывали и подтвердили его лишь весной. Скрывали они и беременность Пожарской, о которой в сети заговорили еще прошлой зимой. В июне, впервые став родителями, Янковский и Пожарская поделились радостной новостью с общественностью. У пары родился сын, которого они назвали в честь деда Ивана Олегом.

Когда именно влюбленные связали себя узами брака, неизвестно. Впервые об их свадьбе некоторые СМИ стали писать еще весной. Пожарская ранее уже была замужем — ее первым супругом стал режиссер и сценарист Артем Аксененко. Для Янковского этот брак первый.

В инстаграме он написал, что познакомился с Пожарской на съемках фильма "Чемпион мира", и впервые назвал ее своей женой.

Мариана Панкина