"Я вообще не возбуждена": порнозвезда потеряла интерес к сексу, избавившись от ленточных червей

Вадим Карасев

26-летняя американская модель и порноактриса Антье Утгаард потеряла интерес к сексу, избавившись от паразитов в своем организме, сообщает Daily Star.

Женщина страдала от 50-сантиметровых паразитов, которые могут проникать в организм человека через некоторые продукты питания, а также из-за недостаточной гигиены. Из-за ленточных червей у пациентов могут возникать такие симптомы, как потеря веса, тошнота и недомогание.



"За последние три недели из меня вышло 20 из них. Я потеряла 10 фунтов, 10 фунтов паразитов! Это чертовское безумие", — заявила девушка.

По словам порнозвезды, ленточные черви лишали ее необходимых питательных веществ. После избавления от паразитов у Антье улучшился сон и состояние ее кожи и волос. В то же время у нее исчезло желание заниматься любовью.

"Я вообще не возбуждена. Раньше я хотела делать это каждую ночь перед сном, но теперь я не делала этого примерно 21 день", — пожаловалась модель.



Как писал NEWSTES, ранее россиянка оказалась в тройке самых популярных порноактрис мира, обойдя Райли Рид и Мию Малкову.