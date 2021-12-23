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Японские разработчики не в восторге от игр Xbox Game Studios в 2021 году

Японские разработчики не в восторге от игр Xbox Game Studios в 2021 году


Авторитетный японский игровой журнал Famitsu в этом году высоко оценил проекты Xbox Game Studios — игра Forza Horizon 5 набрала 37 баллов из 40 возможных, а Halo Infinite — 34 балла из 40 возможных. Но представители игровой индустрии в Японии, в целом, встретили проекты Xbox Game Studios не столь хорошо. Портал Famitsu представил ТОП-10 лучших игр по версии японских деятелей игровой индустрии, и в нем нет ни одного проекта Xbox Game Studios.

Издание Famitsu опросило 150 японских разработчиков, среди которых были и довольно именитые (вроде Хидеки Камия из Platinum Games). Разработчиков просили составить ТОП-5 игр 2021 года, после чего, в зависимости от выставленных оценок, играм присваивались баллы. Далее журналисты Famitsu сформировали из этого ТОП-10, и его можно видеть ниже:



Resident Evil Village;



Uma Musume: Pretty Derby;



Monster Hunter Rise;



Tales of Arise;



Shin Megami Tensei V;



Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon;



Metroid Dread;



Apex Legends;



Cyberpunk 2077;



Lost Judgment.

Напомним, что подразделение Xbox неоднократно подчеркивало важность японского рынка, и продажи консоли Xbox Series X | S в Японии гораздо лучше, чем были продажи Xbox One. Однако, они все равно заметно ниже конкурентов.

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По материалам: newxboxone

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