Эксперт: ЦИК предстоит решить, как урегулировать нагрузку на членов избиркомов во время многодневного голосования

Вадим Карасев

На итоговом заседании в этом году Центризбирком принял проект Положения о проведении многодневного голосования на выборах, которые пройдут до Единого дня голосования в сентябре 2022 года. Документом уточняются порядок установления итогов голосования и положения, связанные со вскрытием сейф-пакетов. По мнению эксперта НОМ, принятые корректировки сделают процедуру более прозрачной, но ЦИК придется решить еще один важный вопрос многодневки.



Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила, что Положение является временным, так как регионам нужно дать возможность определиться, в течение скольких дней проводить выборы.

"Накопленный опыт пойдет в копилку, когда мы будем принимать Положение о проведении голосования к осени 2022 года", — сообщила она.

За весь период в комиссию не поступило от избирателей ни одного обращения, которое бы содержало негативный настрой в отношении многодневного голосования, подчеркнул член комиссии Борис Эбзеев.

Согласно принятому Положению, подсчет голосов следует начинать со вскрытия переносных ящиков, использовавшихся для досрочного и "надомного" голосования в последний день голосования. Затем будет производиться вскрытие сейф-пакетов (сначала с бюллетенями из переносных ящиков, затем с бюллетенями из стационарного ящика), а в конце будут вскрываться сами стационарные ящики.

По мнению эксперта НОМ, доктора педагогических наук, профессора Михаила Полянского, новое положение сделает порядок проведения многодневного голосования более четким, а процедуру подсчета — прозрачнее.

"Формат многодневного голосования оправдал себя и нашел отклик у избирателей. На выборах в 2021 году мы увидели высокую активность во все дни голосования, а затем позитивную оценку, представленную авторитетными социологическими центрами", — напомнил Полянский.

По его словам, ЦИК предстоит сейчас решить еще один важный вопрос: как урегулировать режим работы комиссий с учетом усиления нагрузки на членов УИК и ТИК во время многодневного голосования.