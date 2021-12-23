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Эксперт объяснил, почему на морозе может болеть голова

Эксперт объяснил, почему на морозе может болеть голова

11:20  Автор: Варвара Комарова



Нейрофизиолог Александр Будик рассказал в беседе с радио Sputnik, почему при резком понижении температуры воздуха у некоторых людей начинается головная боль.

Подобный симптом распространён при переменах погоды или скачках атмосферного давления, но организм может так же реагировать на резкое понижение температуры при выходе из дома на мороз, отметил учёный.

«Если человек выходит на улицу и чувствует головную боль при резком изменении температуры воздуха, это не является грозной патологией. Это реакция организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы, при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль. Чтобы не допустить этого, важно надевать шапку», — пояснил Будик.

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При этом, если верхнее, систолическое артериальное давление у человека не повышается до 200 мм, сосуды функционируют нормально, в том числе и на морозе, отметил эксперт. Если показатель повышается — происходит «срыв регуляции», который приводит к головной боли.

Кроме того, есть люди, у которых головная боль начинается при поедании чего-то холодного. Этот особенный симптом связан с раздражением чувствительных окончаний в ротовой полости.

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Ранее кандидат медицинских наук Евгений Тимаков отмечал, что при аномальных морозах важно, чтобы между телом и одеждой была воздушная прослойка, а для открытых участков кожи рекомендуется использовать защитные кремы.



#здоровье #погода


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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