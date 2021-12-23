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Этери Тутберидзе призналась, почему строга с ученицами

Этери Тутберидзе призналась, почему строга с ученицами
Тренер Этери Тутберидзе рассказала об общении с учениками. Спортсменка тренировала многих будущих чемпионок. Она известна своим бескомпромиссным характером и даже жестокостью. Порой ее обвиняют в том, что она «загоняет» в раннем возрасте своих учеников, из-за чего они рано заканчивают свою профессиональные карьеру. В эфире «Пусть говорят» на Первом канале тренер высказалась о своей «жестокости», о которой слагают легенды. «Я предпочитаю своим спортсменам говорить правду. Потому что лесть они услышат от других. А вот правду, какая она есть, они услышат только от меня. Строгость, конечно, у меня есть. Мне обидно, если спортсмен не может собраться. Приходится где-то раздраконить его. У него потом не будет медали и радости, если этого не сделать. Некоторые обижаются и уходят», — заявила Этери.
Этери Тутберидзе Тутберидзе вспомнила историю из своего детства, которая сильно на нее повлияла. «Когда мне было четыре года, приехали наши родственники из Грузии. Они сидели на кухне. Папу спросили, сколько у него детей. Он ответил, что у него один сын. А я сказала, что вообще-то у него пятеро детей. Он сказал: «Вы девочки. Это не считается». Напомним, Этери Тутберидзе — один из самых популярных российских тренеров по фигурному катанию. У нее большие успехи в подготовке олимпийских чемпионов. Среди ее воспитанников — завоевавшая «золото» на Олимпиаде в Сочи Юлия Липницкая, подающие надежды Александра Трусова и Анна Щербакова, впервые в истории сделавшая два четверных лутца в одной программе, чемпионка Европы Алёна Косторная, призёры чемпионатов Европы Сергей Воронов, Морис Квителашвили, а также звезды Олимпиады 2018 года и многократные мировые рекордсменки Евгения Медведева (ушла от Тутберидзе после Олимпиады-2018) и Алина Загитова.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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