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Юлия Щербакова из Киргизии стала победителем первого конкурса педагогических работников «Учитель-международник»

Юлия Щербакова из Киргизии стала победителем первого конкурса педагогических работников «Учитель-международник»

Во время международного телемоста с участием России, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана на торжественной церемонии объявили победителей первого профессионального конкурса педагогических работников «Учитель-международник». Конкурс организован Минпросвещения России, информирует ведомство.

Победителем конкурса стала Юлия Щербакова из Киргизии, второе место разделили две участницы из Узбекистана – Екатерина Мегис и Владислава Морозова, третье место заняли Наталья Кибалина из Узбекистана и конкурсантка из Монголии Ольга Малых.

В состязании педагогов, преподающих различные предметы на русском языке в других странах, участвовали специалисты из 34 стран мира и более чем из 600 учебных заведений. В адрес оргкомитета поступило порядка полутора тысяч заявок, в финальный список вошли 244 человека.

Наибольшее количество заявок поступило из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Монголии. Активное участие в заявочной кампании также приняли педагоги из Сербии, Молдавии, Казахстана, Абхазии, Вьетнама, Туркменистана, Турции, Испании, Беларуси, Кипра и Египта.

«Это первый педагогический конкурс с официальным государственным статусом за пределами нашей страны, который сразу вызвал широкий интерес среди профессионального сообщества. Именно вы, наши дорогие учителя, за рубежом выступаете послами российского образования и культуры, обеспечиваете качественное изучение русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке», – обратился к учителям первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Призы в спецноминациях получили:
– «За патриотическое воспитание» – Белоконева Любовь (Киргизия);
– «За укрепление дружбы между народами» – Сандул Александр (Узбекистан);
– «Я русский бы выучил... За привлечения внимания к русскому языку» – Озгюн Анастасия (Турция);
– «За поликультурные проекты в области русистики» Шахманова Бурлият (Узбекистан).

Испытания конкурса педагогических работников «Учитель-международник» разработаны с акцентом на сквозные навыки, которые можно было бы объективно оценить вне зависимости от специфики и особенностей тех или иных систем образования разных стран.

Первое испытание «Визитная карточка» – поле для креатива учителей в презентации своего педагогического кредо. Наиболее интересные работы выполнены в формате вирусного видеоролика о себе и своём педагогическом пути. Во втором задании акцент сделан на просветительских мероприятиях для школьников во внеурочное и внеклассное время.

В состав жюри вошли общественные деятели, эксперты в сфере образования, науки, воспитания и культуры.

# Общество

По материалам: edu.ru

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