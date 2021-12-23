Юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с криптовалютами

Российские банки вправе ограничить доступ клиентов к своим услугам, если те совершают операции с криптовалютами и отказываются подтвердить источник происхождения средств. Об этом в комментарии ForkLog заявил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин.

По его словам, финучреждения руководствуются сразу несколькими нормативными актами. На основании 115-ФЗ банк имеет право блокировать счета клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также юрист сослался на Методические рекомендации и Указание ЦБ РФ, уточняющие критерии подозрительных операций по банковским счетам и действия по их пресечению.

В этих документах операции с цифровой валютой отнесены к подозрительным.

"Именно после вступления в силу перечисленных документов увеличилось количество случаев блокировок из-за операций с цифровой валютой. При этом можно ожидать дальнейшего увеличения числа подобных случаев, исходя из текущей риторики ЦБ РФ в отношении криптовалют", – заявил юрист.

Тугарин подчеркнул, что банк вправе запрашивать скриншоты личного биржевого кабинета клиента, поскольку это один из наиболее простых и законных способов подтверждения экономического смысла операций и источника происхождения средств.

"Для этого клиент должен быть верифицирован на такой бирже, чтобы точно установить, что денежные средства принадлежат именно ему", – уточнил он.

При этом банк не вправе требовать от клиента предоставления скриншотов биржевого кабинета третьего лица-контрагента, так как данная информация относится к конфиденциальной в соответствии с 149-ФЗ. Это будет превышением полномочий, данных ему 115-ФЗ.

Банковским клиентам, совершающим операции с криптовалютой, эксперт рекомендовал тщательно изучить права и обязанности граждан и финучреждений, содержащиеся в перечисленных нормативных актах. Там же приводится полный перечень подозрительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета.

Прохождение верификации на биржах поможет клиенту доказать, что счет, денежные средства и операции принадлежат именно ему. Также юрист посоветовал держателям криптовалют иметь обоснование и подтверждение источника происхождения денежных средств и экономического смысла операций.

"При соблюдении всех указанных рекомендаций шансы успешной разблокировки счета значительно возрастают", – добавил Андрей Тугарин.

Недавно CEO Indefibank Сергей Менделеев опубликовал в Facebook скриншот письма, в котором банк «Тинькофф» запросил у клиента документы по "криптообменным операциям", проводимым с использованием счетов. Менделеев заявил, что подобные запросы получили «десятки» его знакомых.

В комментариях к посту официальный представитель банка подтвердил, что такие запросы вполне возможны в связи с требованиями законодательства и регуляторов.

В числе запрашиваемых документов:

подтверждающие доход справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, декларации и так далее;

разъяснения об экономическом смысле совершенных операций;

подробные сведения о криптовалютных операциях – даты и суммы транзакций, связанных с покупкой и продажей цифровых активов, а также документы, подтверждающие уплату налогов;

заверенные скриншоты из личных кабинетов на криптовалютных площадках, позволяющие идентифицировать владельца, и скриншоты выписок со счетов торговых площадок;

справки о верификации личных кабинетов на криптовалютных биржах;

нотариально заверенные чеки или выписки по трем последним сделкам с криптовалютами.

Представитель "Тинькофф" добавил, что в случае отказа предоставить эту информацию клиенту могут ограничить дистанционное банковское обслуживание.

ForkLog запросил комментарий у "Тинькофф" и получивших почтовую рассылку пользователей.

Напомним, в письме от сентября ЦБ РФ отнес операции с криптовалютными обменниками к разряду сомнительных и рекомендовал банкам проводить их тщательный мониторинг. В случае подозрения на отмывание средств кредитным учреждениям советуют блокировать операции клиента и даже расторгать договор.

Также регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников.

В 2018 году криптовалюты признаны фактором высокого риска для финансового пространства РФ. Дискуссия о регулировании обменников виртуальных валют должна завершиться в 2022 году.