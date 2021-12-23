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Юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с криптовалютами

Юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с криптовалютами


Российские банки вправе ограничить доступ клиентов к своим услугам, если те совершают операции с криптовалютами и отказываются подтвердить источник происхождения средств. Об этом в комментарии ForkLog заявил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин.


По его словам, финучреждения руководствуются сразу несколькими нормативными актами. На основании 115-ФЗ банк имеет право блокировать счета клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также юрист сослался на Методические рекомендации и Указание ЦБ РФ, уточняющие критерии подозрительных операций по банковским счетам и действия по их пресечению. 


В этих документах операции с цифровой валютой отнесены к подозрительным.


"Именно после вступления в силу перечисленных документов увеличилось количество случаев блокировок из-за операций с цифровой валютой. При этом можно ожидать дальнейшего увеличения числа подобных случаев, исходя из текущей риторики ЦБ РФ в отношении криптовалют", – заявил юрист. 


Тугарин подчеркнул, что банк вправе запрашивать скриншоты личного биржевого кабинета клиента, поскольку это один из наиболее простых и законных способов подтверждения экономического смысла операций и источника происхождения средств. 


"Для этого клиент должен быть верифицирован на такой бирже, чтобы точно установить, что денежные средства принадлежат именно ему", – уточнил он.


При этом банк не вправе требовать от клиента предоставления скриншотов биржевого кабинета третьего лица-контрагента, так как данная информация относится к конфиденциальной в соответствии с 149-ФЗ. Это будет превышением полномочий, данных ему 115-ФЗ.


Банковским клиентам, совершающим операции с криптовалютой, эксперт рекомендовал тщательно изучить права и обязанности граждан и финучреждений, содержащиеся в перечисленных нормативных актах. Там же приводится полный перечень подозрительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета.


Прохождение верификации на биржах поможет клиенту доказать, что счет, денежные средства и операции принадлежат именно ему. Также юрист посоветовал держателям криптовалют иметь обоснование и подтверждение источника происхождения денежных средств и экономического смысла операций.


"При соблюдении всех указанных рекомендаций шансы успешной разблокировки счета значительно возрастают", – добавил Андрей Тугарин.


Недавно CEO Indefibank Сергей Менделеев опубликовал в Facebook скриншот письма, в котором банк «Тинькофф» запросил у клиента документы по "криптообменным операциям", проводимым с использованием счетов. Менделеев заявил, что подобные запросы получили «десятки» его знакомых.


В комментариях к посту официальный представитель банка подтвердил, что такие запросы вполне возможны в связи с требованиями законодательства и регуляторов. 


В числе запрашиваемых документов:


  • подтверждающие доход справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, декларации и так далее; 
  • разъяснения об экономическом смысле совершенных операций; 
  • подробные сведения о криптовалютных операциях – даты и суммы транзакций, связанных с покупкой и продажей цифровых активов, а также документы, подтверждающие уплату налогов; 
  • заверенные скриншоты из личных кабинетов на криптовалютных площадках, позволяющие идентифицировать владельца, и скриншоты выписок со счетов торговых площадок; 
  • справки о верификации личных кабинетов на криптовалютных биржах; 
  • нотариально заверенные чеки или выписки по трем последним сделкам с криптовалютами.

Представитель "Тинькофф" добавил, что в случае отказа предоставить эту информацию клиенту могут ограничить дистанционное банковское обслуживание.


ForkLog запросил комментарий у "Тинькофф" и получивших почтовую рассылку пользователей.


Напомним, в письме от сентября ЦБ РФ отнес операции с криптовалютными обменниками к разряду сомнительных и рекомендовал банкам проводить их тщательный мониторинг. В случае подозрения на отмывание средств кредитным учреждениям советуют блокировать операции клиента и даже расторгать договор.


Также регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников. 


В 2018 году криптовалюты признаны фактором высокого риска для финансового пространства РФ. Дискуссия о регулировании обменников виртуальных валют должна завершиться в 2022 году. 

# Экономика

По материалам: ForkLog

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