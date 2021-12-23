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Как быстро поднять себе настроение: 4 лучшие практики

Как быстро поднять себе настроение: 4 лучшие практики

Наше настроение может меняться очень резко и непредсказуемо. Если вдруг вы почувствовали укол негатива и апатии, но вам хочется как можно скорее вернуться на «светлую сторону», воспользуйтесь практиками, описанными далее.


Чтобы чаще пребывать в хорошем настроении, вам нужно избавиться от того, что его портит. Есть как минимум шесть причин утраты позитива, с которыми мы встречаемся каждый день. Устраните эти причины, чтобы чаще быть счастливыми и оптимистичными.

Простая практика с зеркалом

Если вам стало грустно, найдите ближайшее к вам зеркало. Если зеркала нет, а вы находитесь у компьютера с веб-камерой, можете посмотреть на себя через нее. Также подойдет фронтальная камера телефона. Посмотрите на себя, а затем улыбнитесь. Сфокусируйте взгляд не на губах, глазах или чем-то еще, а на всем лице сразу. Улыбаясь, скажите вслух или про себя: «Я счастливый человек». Можно произнести какую-нибудь иную аффирмацию: «Я притягиваю позитив», «Мне хорошо сейчас», «Я отпускаю грусть» и так далее. Это очень простой и действенный метод.

Танцуйте под музыку

Если рядом никого нет, включите любимую песню и просто потанцуйте, подвигайтесь. Подойдут даже простые физические упражнения. Что касается выбора песни, то она не должна быть веселой. Идеально подойдет немного грустная песня, но динамичная и не медленная. Хороший пример по темпу и общему настроению — песня «Losing my religion» от исполнителя REM. Танцами вы позволите всему плохому выйти наружу вместе с энергией, которую вы выплескиваете. Такая практика — отличная альтернатива физическим упражнениям, которые тоже спасают от негатива.


Простая практика от грусти

Эта практика очень хорошо действует в тех случаях, когда причиной для грусти является прошлое. Возьмите листок бумаги и напишите на нем то, что вас заставляет грустить или нервничать прямо сейчас. После этого возьмите листок, скомкайте его и выбросите в мусорное ведро, а затем представьте себе, что вы можете легко сделать то же самое со своими мыслями. Представляйте себе, что вы не только выбрасываете что-то физическое но и избавляетесь таким образом от плохих воспоминаний. В такие моменты говорите себе: «Я легко могу освободиться от этого».

Ароматерапия

Эфирные масла — быстрый способ поднять настроение. Лучше всего пользоваться специальными лампами, а не ароматическими палочками. Когда мы вдыхаем правильный аромат, он моментально воздействует на мозг и энергетику:


масло ладана и хвойные ароматы помогают избавляться от негативных мыслей;
цитрусовые масла (апельсин, лимон) помогают обретать силы;
масло шалфея или розмарина помогает в принятии решений.

Вы можете носить с собой емкость с этими ароматами, чтобы вдыхать их в нужный вам момент. Это поможет избавиться от негатива, а также будет отлично сочетаться с медитациями, йогой и дыхательными практиками.

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По материалам: dailyhoro.ru

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