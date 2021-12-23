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Как составить новогодний список, чтобы все в нем сбылось: 3 секрета

Как составить новогодний список, чтобы все в нем сбылось: 3 секрета

Новогодняя ночь — время чудес, когда можно исполнить любую заветную мечту. Для того чтобы желания воплотились в реальность, можно написать список, используя проверенные методы. Благодаря 5 секретам заветные мечты обязательно сбудутся.


Каждый знает, что чудеса могут сбыться, если в них верить, и в преддверии нового года эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поверить в себя. Список желаний, оформленный по всем правилам, поможет обрести то, что раньше казалось несбыточным.

1. Перед тем, как записать свои желания, важно определиться, что для вас имеет первостепенное значение. Каждое желание должно быть реальным, не содержать угроз и не вредить никому. Определившись, нужно красиво оформить свой список, формулируя пожелания без отрицательных частиц и так, словно они уже сбылись.

2. После того, как все желания будут записаны, к каждому из них нужно подобрать картинку, олицетворяющую мечту. Это могут быть фотографии, вырезки из журналов и даже фразы. Метод визуализации поможет настроиться на успех и не сворачивать с пути до тех пор, пока все мечты не станут реальностью. Все это складывают в красивый конверт и запечатывают воском от белой свечи.

3. Готовый конверт на ночь кладут под подушку, а затем помещают под елку 31 декабря. Конверту дают полежать три дня, а затем прячут в укромное место и открывают только после того, как первое желание сбудется. Его вычеркивают из списка и убирают ассоциации, связанные с мечтой. Так делают каждый раз, пока список не закончится.

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По материалам: dailyhoro.ru

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