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Какие игры по Game Pass Ultimate на Xbox попробовать первыми

Какие игры по Game Pass Ultimate на Xbox попробовать первыми


Получив в подарок на новогодние (или другие) праздники приставку Xbox One или Xbox Series X | S, игрок может быть озадачен большим количеством доступных игр в подписке Game Pass. При этом, подписка предлагает самые разные проекты — от игр для детей до кровавых экшенов, от качественных RPG до аркадных гонок. И в каждом жанре найдется по несколько достойных представителей.

Дадим пару базовых советов для новичков, которые только получили консоль Xbox One или Xbox Series X | S с подпиской Game Pass Ultimate:



Подписка Game Pass Ultimate дает доступ к играм по Game Pass на Xbox и PC. Кроме того, она дает доступ к Xbox Live Gold (возможность играть онлайн и различные преимущества). Плюс подписка Game Pass Ultimate включает в себя EA Play.



Исходя из первого пункта, не имеет смысл сразу пробовать игры, которые доступны по EA Play, если у вас нет цели сыграть в какой-то конкретный проект от издательства Electronic Arts. Игры из EA Play, а значит и игры EA из Game Pass Ultimate, практически не удаляют. Это значит, что к ним можно будет приступить в любой другой момент.



Из Game Pass не удаляют игры Xbox Game Studios и Bethesda — это два издательства Microsoft. Исходя из этого, не имеет смысл сразу после получения Xbox с подпиской Game Pass Ultimate тратить сотни часов на прохождение Skyrim или на Halo Infinite — эти, и многие другие игры издательств Microsoft, из подписки не уберут. Есть некоторые исключения, связанные с гоночными симуляторами (аркадами), их удаляют, чаще всего, из подписки спустя 4 года после релиза (из-за лицензий).

Первым делом имеет смысл приступать к играм, у которых максимальный шанс быть удаленными из Game Pass в ближайшие недели или месяцы. В приложении Game Pass (на консоли или смартфоне) можно видеть список проектов, которые Microsoft удалит в ближайшие две недели. Если в этом списке нет интересующих игр, ознакомьтесь с нашим прогнозом, какие игры могут удалить из Game Pass в ближайшее время.

Если вы давно обладаете консолью Xbox и пользуетесь подпиской Game Pass, напишите в комментариях свои советы, какие игры точно стоит попробовать новичкам по подписке.

Приведем несколько игр в разных жанрах, которые мы рекомендуем попробовать на Xbox по подписке Game Pass Ultimate одними из первых:



The Medium (только Xbox Series X | S)



A Plague Tale: Innocence



The Artful Escape



Phoenix Point



Stellaris



Control



Subnautica



Hades

Все перечисленные выше игры не относятся к Bethesda, Xbox Game Studios и EA Play — они могут быть в любой момент удалены из Game Pass, поэтому рекомендуем их опробовать первыми.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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