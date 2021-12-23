Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда 1 января стало выходным днём

Когда 1 января стало выходным днём

00:57  Автор: Анна Шушкина



74 года назад, 23 декабря 1947 года, 1 января было впервые объявлено праздничным выходным днём.

Традиция празднования Нового года 1 января в России появилась ещё в 1700 году, согласно указу Петра I о переходе на новое летоисчисление по григорианскому календарю. Этим же указом празднование начала года переносилось с 1 сентября на 1 января.

Пётр повелел 1 января 1700 года украсить дома в Москве сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе, а в знак веселья друг друга обязательно поздравлять с Новым годом и столетием.

В честь праздника на Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов.

После петровской реформы в России церковный Новый год продолжали отмечать 1 сентября, а день 1 января считался праздником светским. После революции 1917 года празднование Рождества и Нового года в России было отменено.

День 23 декабря в истории


В СССР эта традиция возродилась только в 1935 году в качестве детского праздника. В начале января 1937 года в Колонном зале Дома Союзов была торжественно поставлена первая советская ёлка. Дерево достигало 15 метров в высоту. Репортаж из зала показали в киножурнале «Советский Союз». А уже на следующий год по всей стране засияли сотни праздничных ёлок.

23 декабря 1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января объявили нерабочим днём.



764
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Xbox Series X в стиле Diablo II — реальные фото от победителя в конкурсе
Xbox Series X в стиле Diablo II — реальные фото от победителя в
Похоже, Deathloop все еще планируют выпустить на Xbox
Похоже, Deathloop все еще планируют выпустить на Xbox
Ксения Раппопорт сделала милое фото с дочками
Ксения Раппопорт сделала милое фото с дочками
Православный календарь свадеб на 2022 год
Православный календарь свадеб на 2022 год
Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года
Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года
Продажи Sea of Thieves в Steam превысили 5 миллионов копий
Продажи Sea of Thieves в Steam превысили 5 миллионов копий
Новые демонстрации работы движка Unreal Engine 5
Новые демонстрации работы движка Unreal Engine 5
Бывшая жена Ильи Прусикина Ира Смелая снялась для обложки Playboy
Бывшая жена Ильи Прусикина Ира Смелая снялась для обложки Playboy
Этери Тутберидзе призналась, почему строга с ученицами
Этери Тутберидзе призналась, почему строга с ученицами
У Андрея Макаревича ожидается пополнение в семье
У Андрея Макаревича ожидается пополнение в семье
Почти 5200 детей в Новгородской области в этом году прошли обучение в мобильных технопарках «Кванториум»
Почти 5200 детей в Новгородской области в этом году прошли обучение в
Активисты РДШ посостязались с губернаторами в "Научном батле"
Активисты РДШ посостязались с губернаторами в "Научном

Топ на сегодня

Лучшие Форекс брокеры России
Лучшие Форекс брокеры России
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за майнеров Monero
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым и российский мультфильм "Боксбалет" вошли в шорт-лист премии "Оскар"
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым и российский
Юлия Щербакова из Киргизии стала победителем первого конкурса педагогических работников «Учитель-международник»
Юлия Щербакова из Киргизии стала победителем первого конкурса
Ученые создали новый метод окрашивания антител
Ученые создали новый метод окрашивания антител

Еще по теме

Когда Новый год отмечали 1 сентября
Пётр I сделал Новый год зимним праздником
В ночь с 13 на 14 января наступает Старый Новый год
День 1 января в истории