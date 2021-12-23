Когда 1 января стало выходным днём

00:57 Автор: Анна Шушкина

74 года назад, 23 декабря 1947 года, 1 января было впервые объявлено праздничным выходным днём.

Традиция празднования Нового года 1 января в России появилась ещё в 1700 году, согласно указу Петра I о переходе на новое летоисчисление по григорианскому календарю. Этим же указом празднование начала года переносилось с 1 сентября на 1 января.

Пётр повелел 1 января 1700 года украсить дома в Москве сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе, а в знак веселья друг друга обязательно поздравлять с Новым годом и столетием.

В честь праздника на Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов.

После петровской реформы в России церковный Новый год продолжали отмечать 1 сентября, а день 1 января считался праздником светским. После революции 1917 года празднование Рождества и Нового года в России было отменено.

День 23 декабря в истории

В СССР эта традиция возродилась только в 1935 году в качестве детского праздника. В начале января 1937 года в Колонном зале Дома Союзов была торжественно поставлена первая советская ёлка. Дерево достигало 15 метров в высоту. Репортаж из зала показали в киножурнале «Советский Союз». А уже на следующий год по всей стране засияли сотни праздничных ёлок.

23 декабря 1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января объявили нерабочим днём.

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