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Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года

Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года

Критики назвали лучшие отечественные сериалы 2021 года. На вершине этого рейтинга расположился многосерийный фильм "Вампиры средней полосы", который набрал в два раза больше баллов, чем шоу "Хрустальный", занявшее второе место, сообщается на портале "Кино-театр.ру".

На третьей строчке оказался байопик "Вертинский". Четвертое и пятое места достались проектам "Большая секунда" и "Вне себя". Также респонденты упоминали среди наиболее понравившихся такие кинокартины, как "Happy End", "Контейнер", "Медиатор", "Инсомния", "Топи", "Везет", "Немцы", "Солдаут" и другие.

Рейтинг основывали на опросе 20 экспертов различных российских СМИ. Им предложили выбрать между отечественными сериалами с телевидения и стриминговых платформ. В списке оказалось 229 многосерийных картин, однако критики в основном отдали преимущество фильмам со стримингов.

Ранее Ruposters писал, что российский мультфильм "Боксбалет" попал в шорт-лист "Оскара".

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По материалам: uposters.ru

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