Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года

Вадим Карасев

Критики назвали лучшие отечественные сериалы 2021 года. На вершине этого рейтинга расположился многосерийный фильм "Вампиры средней полосы", который набрал в два раза больше баллов, чем шоу "Хрустальный", занявшее второе место, сообщается на портале "Кино-театр.ру".

На третьей строчке оказался байопик "Вертинский". Четвертое и пятое места достались проектам "Большая секунда" и "Вне себя". Также респонденты упоминали среди наиболее понравившихся такие кинокартины, как "Happy End", "Контейнер", "Медиатор", "Инсомния", "Топи", "Везет", "Немцы", "Солдаут" и другие.

Рейтинг основывали на опросе 20 экспертов различных российских СМИ. Им предложили выбрать между отечественными сериалами с телевидения и стриминговых платформ. В списке оказалось 229 многосерийных картин, однако критики в основном отдали преимущество фильмам со стримингов.

Ранее Ruposters писал, что российский мультфильм "Боксбалет" попал в шорт-лист "Оскара".