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Крупное обновление Grim Dawn для Xbox уже доступно

Крупное обновление Grim Dawn для Xbox уже доступно


Сразу после релиза игры Grim Dawn в начале декабря на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, игроки жаловались на огромное количество проблем в проекте — начиная с низкой производительности и заканчивая ошибками, багами и вылетами игры. Сегодня разработчики наконец выпустили патч, который исправляет большое количество проблем и добавляет ряд важных опций.

Что ждет игроков на Xbox с обновлением Grim Dawn:



Разблокированная частота кадров на Xbox Series X | S. Теперь в настройках можно заблокировать FPS на 30 или разблокировать частоту кадров. Ранее разработчики отмечали, что пока не могут выпустить полноценную оптимизацию до Xbox Series X | S из-за отсутствия у них девкитов.



Графические параметры. Игроки могут через меню настроек установить различные графические опции: сглаживание, глубина резкости, окружающая окклюзия и так далее.



Масштабирование пользовательского интерфейса. Теперь игроки могут настроить интерфейс под свой телевизор.

Кроме указанных улучшений, разработчики Grim Dawn также добавили поддержку корейского, чешского и польского языков, плюс исправили некоторые другие проблемы.

Grim Dawn: Definitive Edition

Погрузитесь в апокалиптичный фэнтезийный мир, в котором человечество находится на грани вымирания, железо ценится дороже золота, а доверие е…
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По материалам: newxboxone

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