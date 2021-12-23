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Ксения Бородина рассказала о своей вине перед дочерью

Ксения Бородина рассказала о своей вине перед дочерью
Ведущая Ксения Бородина трогательно поздравила дочку с днем рождения. Сегодня младшей дочери ведущей «ДОМа-2» исполняется шесть лет. Ксения Бородина очень тепло и трогательно поздравила Теону с днем рождения. Уходящий год выдался непростым для Ксении — телеведущая рассталась с Курбаном Омаровым после шести лет брака. Несмотря на это, Бородина постаралась сделать все, чтобы ее дети не видели ее переживаний и по-прежнему ощущали семейную гармонию. «В этот день, 22 декабря, ровно шесть лет назад, родилась моя Теона. Когда мне ее принесли, я долго поверить не могла, что это моя дочь. Она была абсолютно другая, совсем не похожая на меня и Мару. Я подумала: «Ого, не темненькая». Ты светлая и чистая, ты мой самый сильный Козерожек. У тебя очень сильный характер, я верю, что ты горы свернешь. Прости за этот нелегкий для тебя год, прости... Я всегда хотела для вас с сестрой самого лучшего… И как мама стараюсь дать вам это.
Ксения Бородина с дочками Ты красивая голубоглазая девочка, до сих пор не верю, что ты моя. Каждый раз благодарю Вселенную за тебя и твою сестру. Вы лучшее, что со мной случилось в этой жизни. Сегодня тебе шесть лет. Уже такая взрослая и одновременно такой ребеночек. Желаю тебе стать самой счастливой на свете, не знать бед и слез, пусть только радость идет с тобой по жизни. Но всегда знай, что мама рядом. Мое плечо — твое плечо, мои объятия принадлежат тебе, а также самые сладкие поцелуи. С днем рождения, Теона», — расчувствовалась 38-летняя Ксения в личном блоге. Подписчики Бородиной присоединились к поздравлением и пожелали Теоне счастья. «Поздравляю самую красивую девочку Instagram. Расти счастливой и прекрасной»; «С днем рождения Теону! Как правило, те дети, которые получили достаточно родительского внимания и любви, не забывают своих мам и пап и с той же теплотой относятся к ним в зрелости»; «Чудесная и милая девочка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю интересных и насыщенных дней, веселых и сказочных событий, добрых и жизнерадостных друзей, увлекательных и познавательных занятий, счастливых и волшебных праздников. Будь всегда такой же замечательной, доброй, послушной и самой лучшей!» — отметили пользователи Сети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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