Ксения Раппопорт сделала милое фото с дочками

Актриса Ксения Раппопорт поделилась умилительным снимком с детьми от разных браков. У звезды сериалов «Интерны» и «Беспринципные» сложились теплые отношения со знаменитой родительницей. Члены звездного семейства из-за своей занятости видятся не так часто, как хотелось бы, но стараются уделять максимум своего внимания друг другу. Кроме Аглаи, у народной артистки России есть и младшая дочь София, которую она родила от актера Юрия Колокольникова. Девочка растет очень похожей на свою звездную маму. Тарасова поделилась эмоциональным черно-белым снимком. На нем в центре кадра была запечатлена Ксения, а дочери нежно целовали ее в щеки. Все трое зажмурились от счастья и не обращали никакого внимания на камеру. «Девочки мои!» — подписала кадр экс-возлюбленная Милоша Биковича. «Крысочки мои!» — пошутила в ответ Раппопорт.Ксения Раппопорт с дочками Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии членов звездного семейства и осыпали их комплиментами. «Какие все красавицы! Просто прелесть!», «Красотки! Вы лучшие!», «Девочки, вы прекрасны! Сплошной позитив!», «Милота зашкаливает!», «Мамина радость и гордость!», «Бесконечно прекрасны и любимы! Восхищаюсь!», «Запах счастья!», «Просто потрясающие!», «Вот это гены! Красивы все трое!», «Так похожи на маму! Красотки!», «Такие милые кудряшки, нежные объятия», - отметили пользователи.