Лётчики дальней авиации отмечают своё праздник

01:17 Автор: Анна Шушкина

День дальней авиации Военно-воздушных сил России ежегодно отмечается 23 декабря. Он был учреждён в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. А после создания в 2015 году нового вида Вооруженных Сил РФ — Воздушно-космических сил, праздник отмечается как День дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Днём, положившим начало развитию дальней авиации (ДА) в России, можно считать 23 декабря 1913 года, когда совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» — легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского.

Спустя ровно год, 23 декабря 1914 года, по Указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату и принято считать днем создания российской дальней (стратегической) авиации.

Декрет Совета Народных Комиссаров, принятый 22 марта 1918 года, утверждал формирование Северной группы воздушных кораблей «Илья Муромец» — так начался новый этап в развитии дальней авиации.





Позднее на вооружение дальней авиации был принят бомбардировщик ТБ-3, спроектированный под руководством А.Н. Туполева, а затем и самолеты ДБ-3 (после модернизации — ДБ-3Ф, Ил-4), сконструированные в КБ С.В. Ильюшина.

В годы Великой Отечественной войны дальнебомбардировочная авиация Красной Армии, состоящая из пяти авиакорпусов, трех авиадивизий и отдельного авиаполка (около 1500 самолетов и почти 1000 экипажей), участвовала во всех крупных операциях советских войск. За годы войны экипажи дальней авиации выполнили более 220 тысяч боевых вылетов, около 25 тысяч солдат и офицеров ДА были удостоены государственных наград, 269 стали Героями Советского Союза.

Сейчас на вооружении дальней авиации, входящей в стратегическую ядерную триаду наравне с подводными лодками и ракетами, состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР, транспортные самолеты и вертолеты.

День 23 декабря в истории

Основное вооружение самолетов: авиационные крылатые ракеты большой дальности и ракеты оперативно-тактического назначения в ядерном и обычном снаряжении, а также авиационные бомбы различного предназначения и калибра.

Дальняя авиация является оперативно-стратегическим объединением Вооруженных сил России, стратегическим резервом Верховного главнокомандования и компонентом стратегических ядерных сил России.

Одной из основных задач дальней авиации России является поражение военных объектов противника на расстоянии многих тысяч километров от мест базирования, а также ведение оперативной и стратегической воздушной разведки.

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