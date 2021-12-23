Льготы для инвесторов, достраивающих проблемные дома, продлят

01:07 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 29915-8

Для инвесторов, занимающихся завершением долевого строительства, предлагают продлить до 1 января 2024 года льготы по аренде земли. Такой закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 24 декабря.

Изменения в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» предусматривают, что регионы смогут продлить на два года срок выделения земельных участков инвесторам, завершающим строительство проблемных домов, в которые вложили средства дольщики.

Возможность льготной аренды была установлена для таких инвесторов в земельном кодексе в 2018 году. Первоначально данный механизм был установлен до 1 января 2022 года, так как предполагалось, что к этому времени будут окончательно решены проблемы всех обманутых дольщиков. Теперь закон предлагает продлить действие этой меры до 1 января 2024 года.





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Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тысячи домов — из них 2 тысячи строили девелоперы, которые уже находятся в стадии банкротства.

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