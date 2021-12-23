Литва призвала Запад отказать России в гарантиях безопасности

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО отвергнуть предложения России о предоставлении ей гарантий безопасности. Такое заявление он сделал в интервью The Times.

"Мы не думаем, что какие-либо переговоры должны начинаться по тому, что было предложено Россией", — заявил литовский дипломат.

Он отметил, что участники НАТО не ведут никаких переговоров о выводе с территории Литвы базы альянса в свете инициативы России.

"Мы считаем, что необходимо поддерживать нынешний статус обороны в регионе. И единственный разговор, который мы хотели бы наблюдать, касается возможности усиления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Черного моря в Румынии и простирается вплоть до Эстонии", — добавил Ландсбергис.

Ранее МИД РФ опубликовал предложения по вопросу гарантий безопасности для России, которые были переданы США 15 декабря. Международное соглашение призвано закрепить принцип мирного решения споров между сторонами и остановить расширение Североатлантического альянса, в первую очередь за счет стран бывшего СССР. Москва также предложила США не создавать военные базы на территории бывших советских республик и отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности где-либо, кроме национальной территории.