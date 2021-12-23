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Лунный день сегодня 23 декабря 2021 года

Лунный день сегодня 23 декабря 2021 года

Луна ежедневно меняет свою позицию, поэтому необходимо прислушиваться к прогнозам астрологов. Их рекомендации помогут вам провести день с пользой и не ошибиться в принятии важных решений.


Луна сегодня не особо благосклонна к нам, поэтому рассчитывать на ее безоговорочную и всеобъемлющую поддержку не стоит. Эксперты в области астрологии советуют тренировать силу воли, чтобы никакие трудности не смогли замедлить вас на пути к достижению целей. Следуйте советам, представленным далее, чтобы не попасть впросак.

Фаза Луны: Луна продолжает убывать в Знаке Льва. Влияние этого созвездия повысит нервозность, что послужит главным препятствием для многих из нас. Осторожность в этот 19 лунный день важна, так как она поможет предотвратить возможные конфликты дома и на работе.

Магнитные бури 23 декабря: сегодня солнечная активность будет ощутимой, поэтому есть небольшая вероятность возникновения магнитной бури.

Что принесет удачу сегодня


прогулки;
занятия спортом;
своевременный отдых;
свидания;
борьба с вредными привычками.

Что отпугнет успех в этот день


риски и авантюры;
лишние траты;
переутомления.

Домашние дела по лунному календарю

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют посвятить сегодня время энергичным делам по дому. Это может быть легкая уборка, стирка, перестановка мебели по правилам фэн-шуй. Навести порядок можно как во всей квартире или доме, так и в отдельно взятом помещении. Уборку следует завершить проветриванием помещений, чтобы освежить жилище и обновить энергетику пространства.

Одежда и талисманы в этот четверг

Лев — активный, но непредсказуемый Знак Зодиака, поэтому стоит выбирать одежду приглушенных цветов. Активным и предприимчивым людям стоит отдать предпочтение темной одежде с синими акцентами. Опасайтесь экспериментов, не надевайте сегодня красную одежду.


В качестве талисманов можно смело использовать деревянные украшения, а также амулеты из натуральных минералов: аметиста и аквамарина, которые успокоят ваши нервы и помогут остаться собранным ив любой ситуации.

Настроение и здоровье в 19 лунный день

Сегодня важно поддерживать организм в тонусе. Умеренные физические нагрузки помогут избавиться от дурного настроения, а также повысят иммунитет. Астрологи рекомендуют провести некоторое время на свежем воздухе, чтобы повысить энергетику и побороть хандру.


Также в этот четверг можно заняться новым видом спорта. Главное — не давать хода своим негативным привычкам, к которым относятся не только курение и неправильное питание, но и обиды, зависть. Не исключено, что сегодня многие из нас внезапно потеряют интерес к тому, чем занимались долгое время.

Любовь и общение по лунному календарю

Старайтесь избавляться от разногласий, а не разжигать новые ссоры. Романтические отношения будут успешными только в том случае, если вы не станете ограничивать ни в чем вторую половинку. Свидания не под запретом, но астрологи рекомендуют подходить к выбору места для встречи крайне внимательно, чтобы свидание запомнилось надолго и обоим было комфортно.

Тем, кто находится в поиске второй половинки, стоит провести вечер вне дома или попробовать найти любовь в интернете — в социальных сетях или на сайтах знакомств.

Финансы и работа 23 декабря


Под влиянием Льва лучше всего будут удаваться энергичные дела. При желании или острой необходимости можно отправляться в командировки, проводить много времени за рулем. С одной стороны, Лев даст сил и энергии, но с другой стороны убывающая Луна снизит нашу внимательность. Вы можете что-нибудь забыть.

Удачной будет работа, связанная со сбором информации, обучением. Сегодня не стоит покупать лотерейные билеты, посещать казино и играть в автоматы. Вероятность того, что вы чего-то заработаете, минимальна. Также лучше не совершать покупки, которые не входят в планы.

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По материалам: dailyhoro.ru

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