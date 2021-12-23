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Магическая сила кофе: как он влияет на энергетику и биополе

Магическая сила кофе: как он влияет на энергетику и биополе

Кофе — это один из самых спорных напитков в мире. Кто-то говорит, что он полезен, а кто-то называет его вредным. Пришла пора разобраться с тем, как он влияет на наше с вами биополе.


Если вам хочется согреться холодным зимним днем или повысить тонус, вам помогут лучшие согревающие напитки для усиления энергетики. Они могут стать отличной альтернативой кофеину, который действует аналогичным образом, но приводит к не самым приятным последствиям. 

Что дает нам кофе

Для начала важно понять, насколько он вреден или полезен для человеческого тела. Кофеин оказывает стимулирующее влияние на весь организм, но к любому «допингу» наше тело быстро привыкает. Именно поэтому ученые настоятельно советуют пить кофе не чаще одного-двух раз в сутки. Если вы пьете крепкий напиток, одного раза достаточно. Тем, кто любит легкий кофе, можно выпить парочку чашек за сутки.

Кофе и энергетика человека

Кофе временно открывает все чакры человека. Очень важно помнить о том, что в те моменты, когда чакры находятся в упадке, их открытие приводит к тому, что они гораздо быстрее истощают свои ресурсы. Проще говоря, не стоит пить кофе, если вы чувствуете, что слишком сильно устали. Легкое недомогание и заторможенность можно «вылечить» чашечкой бодрящего напитка, но лучше не делать этого, если вы вымотаны. Так вы сделаете только хуже.


Эксперты в области биоэнергетики советуют пить кофе не натощак. Утром сначала нужно активировать работу своего биополя нормальными методами. Пейте кофе вместе с каким-нибудь десертом, чтобы нарастание энергии происходило более мягко.

Второе важное для энергетики человека правило — выбор натуральных продуктов. Выбирайте натуральный зерновой кофе, если не хотите навредить биополю.

Помните о том, что кофеиновая зависимость — это вредная привычка, а любая вредная привычка уничтожает энергетику человека, снижает силу его ауры. Все негативные привычки лишают нас удачи.

Также эксперты в области биоэнергетики полностью согласны с учеными в том, что не стоит пить кофе менее чем за 5 часов до сна. Даже если вы уснете под действием кофеина, ваши силы и энергия не будут восстанавливаться должным образом. Утром вы проснетесь разбитыми и малоактивными.

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По материалам: dailyhoro.ru

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